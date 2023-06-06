台湾惊爆连串性骚Me Too事件总统府资政也遭指控

台湾政坛“Me Too”风暴

一周以来，台湾绿营不断被爆出性骚扰的Me Too事件，不断有现任或过去曾在民进党内任职的女性出面爆料，工作期间遭到职场性骚扰，最高层级已经烧到现任的总统府资政颜志发，台湾总统蔡英文和民进党主席赖清德都出面表态，要深入调查，还给被害人清白与公道。民进党中央党部副秘书长许嘉恬因没有全力协助被害女党工，已经被停职，接受调查。

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一位女党工爆料指出，2017年她在「小英之友会」任职，先是遭某部门男主管询问「妳迟到是不是因为都在家里对着镜子欣赏妳的身体？」，事后她向当时身兼国策顾问的主管，也是现任的台湾总统府资政反应，主管责怪她小题大作，虽说要叫对方道歉，但仍不了了之。另外她也被这位主管骚扰，有时会被叫去坐到主管旁边，对方的手就会顺势放到她的大腿膝盖处；甚至某次起身要回座位时还被主管以轻挑戏谑的表情拍屁股。就连她自己和现在的老公交往一阵子后同居，对方也询问「妳这样是倒贴，妳男友有没有给妳陪睡费？」

这位英系的总统府资政是颜志发，台湾总统府回应说，已请小英之友会以保护当事人权益为基础启动调查，将依规定处理。颜志发则发表声明说，他已经提起刑事诉讼，希望能厘清真相，让正义得以伸张。

小英之友会荣誉总会长、卫生福利部前部长陈时中表示，性骚扰不论身份，都是零容忍。他会深入了解，希望建构一定体制，帮助被骚扰的人得到平反。

民进党主席赖清德继日前首次道歉后，再度致歉强调，面对职场霸凌、性平事件，绝对不必以「大局为重」，民进党会严肃面对每一个案件，不会考虑选举因素有任何改变，因为性别平等是民进党价值。

几天来台湾政坛连爆性骚案件，大陆前民运人士王丹也被卷入这场风暴，一位李姓男子指控王丹九年前在纽约某饭店从身后拥抱强吻，甚至将他压倒在床上继续强吻，还意图解开他身上的衣物。他当时才19岁，吓到跟王丹说，老师请不要这样，我刚完动完手术，可不可以先不要，王丹才收手。

由于王丹曾在台湾清华大学任教，清大已经针对这起事件进行校安通报，性平会将启动调查程序，校方表示，如果调查确认，王丹将无法在台湾任何大学任教。

另外，台湾媒体人董成瑜也爆料，国民党籍的前花莲县长傅昆萁2014年在一次餐叙闲聊中，抓起她的手，说了一些无关痛痒的话，她将手抽回，不想发作。不料餐叙尾声，这位县长突然站起来，抱住她的头亲她，她立刻挣脱，并大声斥骂。傅昆萁则发表声明，说他从政二十年从未对女性或下属性骚扰，请依法提出告诉。

今天的爆料则是，一位女导演指控，2010年民进党洪姓政治人物曾以开会名义载她去汽车旅馆，迂回表示可以实现她的理想，条件是「偶尔让他任性一下」，还在触碰她身体后尝试用现金封口；被点名的监察院长陈菊前办公室主任洪智坤深夜道歉，说将改进并弥补过错。陈菊今天说，她深感震惊愧疚，认为不可原谅，给予最严厉的谴责。

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