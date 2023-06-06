港府申请列《愿荣光归香港》为禁歌 香港境外是否受禁未知 有评论忧损自由

香港禁《愿荣光归香港》

在2019年反修例运动期间流行丶并曾被误为「香港国歌」的《愿荣光归香港》，遭港府入禀申请禁制令，禁止公众在网上传播及出版此歌，理由是该歌曲有可构成煽动的分裂口号，且多次被误为「香港国歌」，是对国歌的侮辱。这是港府首次作出针对歌曲申请禁制令。由於创作歌曲人士是化名人士，预料法庭稍後可单方面作出裁决。

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一旦获发禁令，任何人不得以任何方式广播丶表演丶发布丶出售或复制《愿荣光归香港》（Glory to Hong Kong），旨在意图煽动他人分裂国家，违反《港区国安法》第21条或具有《刑事罪行条例》第9条列明的煽动意图，主张香港从中国分离出去。另外，二次创作的改编歌亦在受禁之列；其次，原作者亦不许在明知的情况下，授权或容许他人播布此歌。

入禀状附上有32条与《愿荣光归香港》有关的Youtube影片列表，指禁制令包括列表上的物料，被告或任何人须立即采取行动，停止传播《愿荣光归香港》的行为。

根据港府今(6日)早公布，代表政府处理诉讼事宜的律政司，昨日已向法庭申请禁制令和临时禁制令，正等候排期。入禀状中，原告为律政司长，被告则为「从事相关禁制行为的任何人」。

政府公告没有具体指明，被法庭裁定可构成煽动口号的歌词内容是什麽，但在唐英杰被裁定煽动分裂国家和恐怖活动罪成一案中，法庭曾指唐所驾电单车尾挂着写有「光复香港丶时代革命」的口号可带有「(香)港独(立)」意思，并循此认为唐在案发时知道口号带有将香港分裂出中国的意思。而在《愿荣光归香港》一曲中，歌辞有「黎明来到 要光复 这香港；同行儿女 为正义 时代革命」。

港府又说，拟禁歌曲近期多次被错误表述为「香港国歌」，而非香港所属的中国国歌《义勇军进行曲》，认为对国歌造成侮辱，对中港造成严重损害。

当局续指，往例证明上述歌曲极可能会在违反《香港国安法》及《刑事罪行条例》等情况下继续流传，为防范丶制止和惩治危害国安活动，港府遂向法院申请禁制令。发言人指出，为维护国安和国歌的尊严，有关申请是必要丶合理和合法的，符合人权法案的要求，呼吁市民不要以身试法。

曾申请禁网上煽暴言论 禁歌料令Google受压

港府过往未曾就具体歌曲申请禁制令，但律政司曾在2019年10月底入禀高等法院申请禁制令，禁止任何人於网上平台，包括连登及Telegram，发布任何煽动或威胁使用暴力的言论。法官高浩文即日紧急开庭审理，批出为期半个月的临时禁制令。有法律界人士批评港府做法是绕过立法会和公众讨论，而香港互联网协会认为禁制令条文涵盖内容广泛而含糊不清，不单限制了网上言论，更可迫使网络服务承办商(ISP)过滤内容甚至封锁网站，担心此例一开，全面网络审查势将推进一步，遂入禀申请覆核，以阻止政府引入禁网。结果，禁制令的字眼略为收窄後便得以延续，没有限期。

有不愿具名的科技界人士指出，根据禁网上煽暴的经验，今次禁歌亦会获得法庭发出临时及实质长期的禁制令，亦难以想像有组织以司法覆核作挑战。他相信，禁制令一旦发出，Google会首当其冲，因为在过往几次的误播香港国歌事件中，可能的原因是赛事工作人员在Google搜寻「香港国歌」时，置顶歌曲为《愿荣光归香港》或《Glory to Hong Kong》，但Google拒绝应港府要求自搜寻结果中移除《荣光》。一旦法庭发出禁制令，会令Google把歌曲下架的压力大增。

立法会内立场略为靠近民主派的议员狄志远在一个会议後表示，国安法已可防止市民作出违反国家安全的行为，真有不足便应该修例，看不到港府禁止播放某些歌曲的「社会价值」，反而令人联想港人的言论丶创作及生活自由是否受到限制，直言禁歌这些小动作并无需要，质疑「今日禁咗一首歌曲，听日禁止一本书，後日又禁止一种横额？」他补充，若律政司认为国安法有不足的地方，应修例堵塞漏洞。

不过，建制派议员李梓敬支持律政司做法，并期待法庭早日批出禁制令，令Google丶Youtube及其他网上平台立即停止散播「港独」歌曲，向港人及国际社会发出正确讯号。

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