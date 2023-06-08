台湾军方测到37架中国战机进入台湾防空识别区

台湾/大陆

台湾国防部周四表示，在六个小时内，有 30多 架中国战机进入台湾防空识别区。据法新社报道，台湾国防部发言人孙立方说，自当地时间周四凌晨 5 点（格林威治标准时间6月7日晚 21 点）以来，“共有 37 架中国战斗机”进入台湾防空识别区。他还补充说： “一些飞机继续飞往西太平洋进行远程侦察训练。”

在这张截图取自中国中央电视台 2023 年 4 月 8 日星期六播放的视频片，一架中国战斗机在一个未指定的位置进行空中加油机动。 （中央电视台/美联社）

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法新社从台北发回的报道指出，防空识别区（ Adiz）是一个由各国单方面界定的大区域，各国出于国家安全的考虑，要求外国飞机在飞过这一区域时表明自己的身份。

但北京和台北之间的关系，自十多年前习近平上台以来一直处于最低点，近年来关系还进一步恶化，中国大陆加强了对台湾周围的军事入侵。

自 1949 年中国内战结束以来，中国一直将台湾视为尚未成功和中国其他领土统一的省份，北京的目标是在必要的时候，通过武力实现统一。

虽然这次进入台湾防空识别区，中国军机的数量不是最多的一次，4 月 9 日曾有 45 架中国军机进入，但周四的这一波是发生在很短的时间内。

台湾军方在推特上说，正在“密切监视局势”，并补充说已经部署了巡逻机、军舰和陆基导弹系统作为回应。

法新社指出，中国军机周四的入侵是在美日菲三国海岸警卫队，在南海完成首次联合演习的第二天。

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