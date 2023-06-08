法院下周一研禁《荣光》惟歌曲越禁越热  连日几乎包办下载榜首十位

香港/政治

就港府要求将被视为2019年反修例运动代表歌曲的《愿荣光归香港》（简称《荣光》）列为禁歌，法院排期下周一(12日)展开指示聆讯，预料会处理临时禁制令的申请。但禁制令的申请反而激起更多人上网下载或聆听相关歌曲，相关歌曲在苹果手机的ITunes上自港府公布入禀至今三天，几乎雄霸排行榜头十名，只有着名流行歌星姜涛的新歌可以挤身第九位。

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负责港府检控工作的律政司周二公布，已入禀高等法院申请禁制令，禁止公众以任何方式传播《荣光》，包括其旋律丶歌词或任何改编版本，入禀状同时附上32条YouTube影片，包括《荣光》不同语言和手语版本的MV丶纯音乐影片以及「二次创作」作品，要求原告立即停止传播《荣光》，当中7条由境外用户发布，包括访问《荣光》创作团队的台湾公共电视节目《艺术很有事》的《荣光灿烂》。部分片段在法庭作出裁决前已下架或显示为非公开。

资深大律师汤家骅昨(7日)在电台节目指出，民事方面的禁制令一般只会在本地执行，境外不受限制，但若附表列明的发布者在海外，执法虽有困难，但「非完全不可能」，因各国有司法互助机制执行刑事通缉。而平台将片段存档，亦不犯法，但若任人下载丶分享，实际上是协助他人犯法，则具同等法律责任。

根据法例，一旦法庭就《荣光》颁发禁制令，香港所有网上平台均须移除《荣光》，否则便是触犯「藐视法庭罪」，最高刑罚七年。

但在港府公布入禀申请禁制令後，《荣光》的下载量便急速上升，在昨日和今日中午前均包揽苹果iTunes香港搜寻音乐乐排行榜十大中的9首，只有本地歌手姜涛的Dummy能跻身第9位；另外，iTunes的音乐专辑排行榜上，《荣光》今日亦排首位。

汤家骅指出，下载虽没有违法风险，但若播出时或转为手机铃声时在公众地方为人辨识，便可能要证明没有煽动或分裂意图。至於新闻报道，一般真诚报道不属犯法，但若在报道中播放很长甚或整首歌，则未必获法庭接纳。

翻查资料，在过去大半年内，至少有4次国际赛事在香港胜出的播国歌环节中错播《荣光》，而不是中国国歌《义勇军进行曲》，原因之一是工作人员从Google搜寻「香港国歌」时，置顶多为《荣光》。港府其後曾数次要求Google把《荣光》排拒在搜寻之列，但遭对方拒绝。律政司长林定国本月初从北京返港後不久，突然於本周一入禀法院禁歌。

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