美国欲开绿灯 惟跨党派议员反对邀请受制裁的李家超出席APEC峰会

美国/香港

美国有意向受制裁的香港特首李家超发出豁免，以便邀请他11月出席在三藩巿举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人峰会。国会民主共和两党四名议员去信国务卿布林肯，要求华府不要作出邀请，否则会向全球人权侵犯者发出可怖的(terrible)讯号，亦违背美国法律。

香港特首李家超能否出席美國11月舉行的APEC峰會, 現時仍是問號

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来自参众两院的两党议员在当地时间7日发出的信函中引述本月底退休的副国务卿舍曼（Wendy Sherman）证实，拜登政府计划邀请李家超出席APEC，声称作为东道国，促进地区经济对话，以及让中美为全球宏观经济稳定共同合作，十分重要。

但发出信函的议员不同意，认为邀请一个受制裁的人权侵犯者出席是对备受中国迫害人士的冒犯，并点名包括刚被判终身监禁的美国公民梁成运在内的五名受压人为例。

他们又指出，自2020年起，国务院已按《香港人权与民主法案》连续四年把香港列为并非独立於中国的关税区，发出邀请等於承认香港经济上独立於中国，这实质与美国法律相违背。四人为此促请布林肯拒绝任何可令中国有不合比例代表出席会议的行动，包括阻止李家超入境。

《港区国安法》於2020年中生效後，时任保安局长李家超被指以暴力打压和平反抗国安法人士，同年与其馀10名港府官员被特朗普政府制裁。任何人士一旦受制裁，如非获得豁免，将不可入境美国。

联署信件的议员分别是共和党籍的参议院情报委员会副主席卢比奥(Marco Rubio)丶民主党参议员默克利( Jeffrey A. Merkley)丶共和党资深众议员史密夫(Christopher H. Smith)，以及美国国会及行政当局中国委员会众议院主席麦高文(James P. McGovern)。

李家超上月表示，亚太经合组织不隶属任何一个国家或经济体，每一届主办方都要按照组织规则及习惯邀请成员出席会议，香港一直以「中国香港」名义参加APEC活动，会按相关规则出席会议。

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