日本若排核废水入海 香港即禁福岛等地水产品入口

香港/日本

日本在多国反对声中，拟按计划由今年春夏期间起把福岛核电事故後经过处理和稀释的核废水排入太平洋，香港亦加入反对行列。港府警告，日本一旦排放核废水，香港会即时禁止福岛一带沿岸最高风险县份的水产进口，并对其他有风险县份水产进口实施严厉管制。

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根据日本共同社报道，涉事的东京电力公司已於本月5日开始把经处理的核污水注入海底管道以便稍後排放出大海，但该公司同日发表报告，指5月在核电站附近水域捕获的鱼，体内辐射物「铯」的含量达到每千克1.8万贝克，超过日本法例规定标准的180倍。东电说，这次捕获海水鱼的位置靠近当年肇事的福岛第一核电厂那已废弃的发电机组防波堤内，相信那条鱼曾接触较高辐射浓度的水，公司会在海湾内设置防护网，防止这些鱼游出港湾。

香港环境及生态局长谢展寰昨(8日)在亲京传媒《大公报》撰文，指事件反映福岛核电站废水对食物安全造成的风险「绝不是学术讨论，而是真实存在的严重问题」。他批评，排放核废水入海绝非负责任国家的行为，强调一旦日方启动排放核废水，港府必会采取严厉措施，限制可能受影响的日本食品进口，至於其他仍可进口的日本食品，即使附有辐射证明书亦会加强检测，以保障食物安全和维持市民信心。

港府已成立跨部门专责小组作准备，而食物安全中心4月中起已加强对日本进口食品丶特别是水产做辐射检测，并增加针对特定放射性核素的测量。另外，环境局亦已多次向日方表达核废水排放到大海一事的极度关注，强调国际社会未有共识前，日本不应单方面排放核废水到大海，以免对环境造成不可逆转的影响。

港府没有透露有那些日本县市会受影响，香港日本食品及料理业协会创会会长黄杰龙今早在电台节目表示，业界已有心理准备，一旦落实，福岛丶宫城丶岩手丶茨城及千叶这五个县的沿岸海产有很大机会被禁入口，或会有很严格控制，届时产品价格难免出现波动，尽管全球及日本其他县也有不少海产供应。

香港餐饮联业协会会长黄家和则估计，食材数量一旦减少，所有进口水产价格将上升一成，但考虑到福岛出口食品只占日本食材的整体出口15%，再加上其他县市有出口食材，相信事件对本地餐饮业影响不大，但本地千多间日本料理店生意会在短期内受影响，更忧虑2011年结业潮重现。

日本2011年3月11日发生地震，东电位於福岛的核电厂发生核泄漏，港府自此禁止福岛农产品丶奶及奶类饮品和奶粉入口；来自茨城丶栃木丶千叶丶群马等福岛附近四县的食品，则必须附有日本当局发出的辐射证明书及出口商证明书才可进口。另外，上述五县的冷藏肉禽和所有水产品，均须附有日方发出的辐射证明书才可入口。香港是目前12个仍对日本食品采取进口限制的国家或地区之一。

在这情况下，香港仍是中国之後的日本农林水产品的第二大出口地，去年货值超过2100亿日元(折合约14亿欧元)，另据港府统计处数字，香港去年从日本进口的主要食物占整体食物供应约2%，当中，水产品占约 6.75%丶蔬果和奶制品占比少於5%。，）和禽蛋（占15.2%）。

2011年福岛核泄漏後，东京电力为了冷却熔融的核燃料，大量灌入海水，每天产生约100吨污染水，东电早期把经处理後的核庆水放入特制的储存罐，但储存罐将於今年装满，日本政府在2021年4月宣布这个备受争议的排水计划，强调污染水经过处理和稀释，达到安全标凖才排入大海，并接受国际原子能机构（IAEA）监察。不过，中国丶韩国丶一众太平洋岛国，以及日本国内的渔业从业员都对计划继续批评。

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