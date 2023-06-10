台湾军队海岸演习 蔡英强调要和平先強大自己

台湾/军演

台湾军队今天周六在台湾南部进行海岸演习，这次演习展示了无人机、装甲车等设备攻坚，并开放参观“筹建海巡舰艇发展计画”新建造巡防舰，展现政府“捍卫主权、维护鱼权”量能。

台湾特种部队在高雄的海岸警卫队演习2023年6月10日。

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据中央社报道，台湾总统蔡英文今天6月10日视导「海安11号演习」，她表示，要维护台海和平，就要先强大自己；她说，台湾越团结，就越安全；台湾越安全，世界就越安全。

据法新社今天报道说，星期六在台湾沿海城市高雄的军事演习中，模拟应对劫持人质事件。参加演习的军官们用绳索从直升机上降下来，舰艇参演，海岸警卫队、陆军、警察和空降部队的成员聚集在高雄港口，可以听到响起了动作片的音乐和攻击的叙述，包括 "这里是（台湾）海岸警卫队! 立即切断发动机"。"我们要登船检查你的船！"

巡逻艇包围了这艘船，一架直升机停在上空。一些官员设法"悄悄"登船，然后向穿黄衣的劫持人质者方向开火，但没有使用实弹。

据中央社的报道，这次演习中展示了机动式热显像系统等装备，以及「陆域反恐、反挟持及爆裂物处置」、「水域反恐、反挟船」。

此外，台湾海巡署还在高雄港浅水码头陈展「筹建海巡舰艇发展计画」新建造巡防舰，开放民众参观4000吨级新竹舰、1000吨级彰化舰及静态展示600吨级安平舰。

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