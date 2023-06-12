在台港人快闪6-12合唱“愿荣光归香港”

香港/反送中运动

6月12日是港人2019年因反逃犯条例修订而起的大规模抗争运动的重要节点。2023年6月12日，香港法院聆讯，审议港府将代表反送中运动的歌曲“愿荣光归香港”列为禁歌。6月12日清早，一组旅居或流亡台湾的港人在台北市区组织快闪行动，合唱“愿荣光归香港”，纪念反送中运动四周年。

2023年6月12日清早，一组旅居或流亡台湾的港人在台北市区组织快闪行动，合唱代表2019年香港反送中运动歌曲的“愿荣光归香港”。

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6月12日是港人2019年因反逃犯条例修订而起的大规模抗争运动的重要节点。

2019年6月12日，数万港人包围立法会，希望阻止立法会强行通过港府推出的逃犯条例修订法案。当日下午，警方向和平集会人群释放催泪弹、布袋弹、橡胶子弹等，集会者只能撑开雨伞抵挡。至少80人在这次集会中受伤。当晚，特首林郑月娥称当晚发表讲话，称有人发动“暴动“，使得社会紧张关系进一步升级。6-12示威成为这次抗争运动警民冲突愈演愈烈的起点。

面对大规模集会抗议，立法会6月12日宣布取消原定的逃犯条例二读审议。林正月娥政府于当年9月宣布撤销该条例审议。

2020年6月30日，北京全国人大单方面公布港版国安法，开始全面打压民间抗议行动参与者。香港曾被承诺五十年不变的“一国两制“从此成为一纸空文。

“光复香港，时代革命”口号已经被禁止。港府近日又提出将“愿荣光归香港”列为禁歌。香港法院6月12日就此展开聆讯。若法庭决定颁发禁令，香港所有平台需移除该歌曲，否则可能面临最高刑罚七年。

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