2023法国VivaTech将登场 台湾新创团队大展身手

台法新创合作机遇

马克龙自2017年当选总统以来，积极推展数字科技及各项创新创业辅导项目，几年下来，法国已成为欧洲新创大国，每年注入新创的相关投资也逐渐成长，每年于巴黎举办的VIVA TECHNOLOGY也成为欧洲新创指标活动。法国经济部长勒梅尔先前在针对今年展会时表示，“法国需要发展与生态转型相关的初创企业生态系统。目前我们在欧洲排名第四，但我们的位置应该是第一。”

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如今，VivaTechnology已成为全球五大新创展。例如，2022年，共有来自149个国家和地区的2000多家展商参展。这场国际科技盛会另有一个特殊性，那就是体现了社会对初创企业的支持，大多数拥有展位的初创企业并没有像在其他展会上那样需要付费。他们往往是被选择他们的大型公司，或机构邀请。这从另一方面使参展企业质量由于经过初筛得到保证，并为大型企业和机构的展台带来活力，吸引观众。

2023展会的六大关注点有：

净零排放：关注应对全球变暖和能源转型的创新。

交通振兴：未来交通是关键主题，许多创新将在此展出。

未来工作：新冠疫情对工作产生了重大影响，企业不得不就远程工作、企业文化、人才招聘等方面做出适应和创新。VivaTech再次启动Jobboard，帮助企业招聘。

包容理念：优先关注青年和妇女，并组织相关项目。

前端技术 Web3：每届VivaTech都会聚焦前沿技术，今年将特别关注Web3（互联网第三代）。

欧洲未来十年数字化的起点：为支持创业生态系统的加速发展，VivaTech将推出 "Next Unicorn Awards"，突出高潜力的欧洲成长型企业。今年还推出了一项新举措——欧洲加速峰会，将全球的加速器、初创企业、投资者和公共机构等主要参与者聚集在一个明确的主题中。

随着2024年巴黎奥运将至，今年大会特别规划新设第二会馆，以「运动科技」为主题积极串联与全球具爆发力的新创或创新企业的合作，为奥运即将带动的庞大商机预做因应。

台湾国科会TTA领跨部会新创 五度挑战法国VivaTech

为推动台湾科技产业创新与科研的国际竞争力，同时争取技术落地及全球产业链结机会。今年再次由国科会产学处许增如处长担任台湾代表团团长，这是国科会台湾科技新创基地（Taiwan Tech Arena, TTA）第五度组团参与。许处长表示，在法国总统马克龙积极推动法国创新创业政策氛围下，法国已经成为欧洲第三大新创国，并以扶植新创独角兽作为法国经济与社会的新动能。台湾在握有科技全球产业及科技人才双重优势下，国科会积极协助台湾科技新创与国际接轨，让台湾用创新科技成为全球产业的合作伙伴。同时，她也期许团队能够在会展期间，与法国新创生态系有更深入的交流，争取更多国际链结商机。

台湾TTA第五度参加 VivaTech 担任团长的国科会产学处许增如处长采访音频 夏榕

据驻法科技组介绍，台湾与法国新创交流频繁，国科会早在2018年即邀请经法国的La French Tech来台进驻TTA，并积极引进法国新创生态圈资源，增加双边新创合作的可能性；此外，台湾新创团队在展会上的杰出表现，也让VivaTech大会将台湾列入亚洲新创代表国之一。

今年2023台湾科技新创馆，则将以人工智能（AI）、食品与健康科技（Food & Health）以及净零与数字科技（Climate&Martech）三大面向，展现台湾新创的优势技术。

台湾科技新创馆将于开展第一天（14日）举行开幕仪式，驻法代表吴志中、特地前来的经济部王美花部长、VivaTech大会国际主席 Laure Wybo、国际加速器ORBIT及法国电信公司Orange等新创生态圈重要贵宾均将出席典礼。

今年也首度在驻法国台北代表处协助下，与经济部合作于代表处举办台湾科技新创之夜（Taiwan Tech Statup Night），邀请法国国会议员、法国新创圈，包含法国国家投资银行（BpiFrance）、巴黎Saclay科技聚落管理局、巴黎市府加速器Paris&Co、French Tech、法国氢能协会（France Hydrogène）、法商达梭加速器3DEXPERIENCE （3DX）、法国商务投资署（BUSINESS FRANCE），以及侨界企业代表与律师等近70位法国当地贵宾齐聚一堂，并由台湾新创团队进行现场简报，展现自家产品优势与潜力，为未来合作开启先机。

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