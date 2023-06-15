王美花：中国要“以商逼政”对台湾半导体产业是做不到的

台湾经济部长王美花率团13日抵达巴黎，以持续深化台法紧密的经贸及产业伙伴关系，并巩固台湾在全球供应链的重要地位。14日她为法国欧洲科技新创展会Vivatech的台湾馆开幕式揭幕，当晚，王部长在驻法代表处举行的「新创之夜」接受法广专访，谈及中国对台惯用“以商逼政”等议题。

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法广：中国如果以商逼政时候，经济部有什么样的帮助台湾企业应对方式？

王美花部长表示说，其实中国这种“以商逼政”已经好几年了，手段上或者是做法上，那我想这要有这样的一个提醒。但是，如果台湾就是只能在比较没有真正地危害到台湾的时候，那提醒大家：这个就是中国的政策，中国不是一个民主国家，所以它会用这种方法的情形来“以商逼政”。但是，如果在一些关键的议题上，我想台湾还是有台湾的政策跟台湾政府的应该要去决定说，哪一些是台湾应该维持台湾自己的独立自主的一个制度的时候，不可以被这样的一个践踏或者是贬义的时候，那政府这个时候当然要表达反对的意见。

法广：就特别针对战略性的产业而言...

王美花部长回答指，如果就战略性的产业而言，坦白讲现在最重要的就是半导体产业。那半导体产业，因为现在美中贸易战的关系，那美国有很多的限制的规定，台湾的半导体业呢，其实跟美国有非常重要的关系，包括我们的设备来自美国，还有最重要的是，我们的是美国设计了以后，台湾代工。所以这一些，如果美国有这些限制的话，台湾代工制造出来的就自然要遵守美国的规定，所以这个部分是很自然而然的，台湾一定不会去破坏这个规则。那中国要以商逼政，它是做不到的，因为美国的规定在那边的时候，不是只有对美国的厂商限制，而是只要你用到美国的技术的，你都一样会受到拘束。所以这个部分导致是一个这样的状况之下，台湾就是因为有这个部分，所以不至于有被以商逼政这样的情形，因为厂商自己不用政府另外规定，它就一定要遵守美国的规定的，这是第一个。第二个是我们对中国方面的投资，本来就有相关的规范，特别是在高科技跟敏感性的科技，本来就有一些相关规范。所以，如果要去中国投资这个敏感性科技的时候，政府没有核准，它也是没有办法去的，所以说，有这两个护栏。

台湾经济部长王美花谈中国以商逼政议题 夏榕

据彭博社周二消息称，法国经济部长勒梅尔的团队成员没有计划与王美花一行人会面。彭博社的报道和勒梅尔办公室均没有说明原因。但中国总理李强下周将出席法国总统马克龙举办的新金融公约峰会，外界推测可能与此有关。也不免让人联想到北京或又企图“以商逼政”。

王美花部长此行也肩负向法国各界说明维持台海和平稳定现状决心。台湾经济部注意到，外商在看台海安局势时，难免会对地缘政治风险感觉忧虑。因此，指出部长此行就会对台海安全稳定提出说明，化解开发商、银行团疑虑，让法商放心来台经商投资。

另外，经济部还将藉本次访法机会举办一场「台湾离岸风电发展暨投资交流会议」，邀请外商银行团、法国离岸风电商出席，以深入交流台湾离岸风电政策与投资环境，并稳固双方再生能源投资。

法国是台湾在欧盟的第4大贸易伙伴，2022年双边贸易总额突破58亿美元（法国为顺差国），较2021年同期成长14.63%；在投资方面，截至本年4月止，法国对台湾投资达13.36亿美元，台湾对法国投资达7.99亿美元。双边经贸投资关系紧密。

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