台湾外交部长吴钊燮密访欧洲议会受高规格接待

台湾/欧洲

台湾外交部今天证实，外交部长吴钊燮16日访问了欧洲议会，受到高规格接待，不仅与欧洲议会副议长毕尔等12位跨国议员会晤，更获得欧洲议会、比利时国会的友台小组颁赠感谢状及联名谢函。

台湾外交部长吴钊燮（右2）一行2023年6月18日在欧洲议会与多位跨党团欧洲议会议员、比利时、卢森堡国会议员及英国上 议院议员就双方关切议题进行交流。（外交部提供）

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吴钊燮是12日从台湾出发，秘密访问欧洲，由于各国都和台湾没有外交关系，为避免中国施压，影响访问行程，台湾和拜访的各国机构达成共识，尽量保持低调，因此12日迄今访问了波兰、捷克、比利时、意大利，几乎都密而不宣。

在意大利的访问，也是当意大利联盟党众议员耶奇，和众议院外交委员会副主席佛曼提尼，当地时间17日在脸书贴出和吴钊燮的合照，意大利媒体才报导了吴钊燮到访米兰。

至于16日访问欧洲议会的重头戏，台湾外交部今天透露，吴钊燮与欧洲议会副议长毕尔（Nicola Beer）、外交委员会议员兼安全暨防御小组副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）、比利时国会友台小组共同主席达尔曼（Georges Dallemagne）、卢森堡国会议员魏斯勒（Claude Wiseler）及英国上议院议员布尔顿女爵（Baroness Brinton）等12位跨国议员会晤交流。

欧洲议会副议长毕尔首先代表议长梅索拉（Roberta Metsola）在议会礼宾室欢迎吴钊燮。随后吴钊燮与毕尔等12位跨国议员齐聚一堂，就台湾与欧洲合作关系、台海情势及俄乌战争等议题深入交换意见。

曾任立陶宛国防部长的茱娜薇表示，在中国展露野心向外扩张之际，台湾展现捍卫民主自由的勇气，欧洲议会对台湾的支持在近年达到新高点，加强台欧盟关系已成为欧洲议会跨党派议员的共识，她特别代表欧洲议会友台小组颁赠感谢状，肯定吴钊燮对促进双方友好关系的努力。

比利时国会友台小组共同主席达尔曼则呼吁，欧洲应继续坚定支持台湾自由民主及台湾的国际参与，并将比利时国会友台小组6位共同主席签署的联名谢函，当面致赠吴钊燮。

吴钊燮致词感谢欧洲议会、比利时、卢森堡国会对于维持台海和平稳定、深化台欧合作关系及力挺台湾参与国际组织的支持行动，证明台湾并不孤单，台湾将继续对全球健康作出贡献，他呼吁欧盟及欧洲理念相近国家持续关注台海情势及来自威权国家的复合式威胁，防止威权主义扩张。

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