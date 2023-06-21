国台办宣布恢复获注册登记的台东释迦可进入大陆市场

两岸关系/贸易

台湾水果释迦，前年九月因为检疫出介壳虫，被中国海关宣布禁止输入，现在终于可以重新进入大陆市场了。中国国台办20日宣布，即起恢复台湾释迦输入，但输往大陆的释迦，必须来自获得注册登记的包装厂和果园。

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根据大陆海关总署发布，目前台湾地区获准注册的包括三间台东包装厂所属廿五处果园。也就是说，并不是全面放行。台东这些包装场和果园是在台东县政府辅导下全面整改，确保无虫害后，再透过国民党管道向陆方传达，终于得以恢复输出到大陆。

大陆国台办发言人朱凤莲指出，国民党副主席夏立言、台东县长饶庆铃等人多次向陆方表达恢复释迦输入大陆的强烈愿望，并组织业者整改，确保输往大陆释迦安全，在综合评估后，海关总署决定恢复释迦输入。

朱凤莲并说，大陆秉持「两岸一家亲」理念，始终尊重、关爱造福台湾同胞，愿与台湾有关方面共同努力，继续为恢复台湾农渔产品输入大陆提供帮助。

2021年3月起，大陆官方以检疫问题陆续宣布暂停菠萝、莲雾、释迦等台湾水果输入；去年6月也宣布，因多次检出禁药残留，暂停台湾石斑鱼进口。去年8月，更有部分台湾农渔产品被大陆暂停进口，理由是检出新冠病毒。目前除了释迦，大陆已经恢复了冰鲜白带鱼、冻竹筴鱼等台湾农渔产品的输入。

台东县长饶庆铃说，最近她前往大陆与对岸洽谈之前，虽然传出大陆应该很快会恢复台湾释迦输入，但没想到这么快，代表县府推动包装厂整改，是做对的事。她透露，台东县政府是邀请台东大学协助包装厂整改，请农民做产销履历，解决有害生物问题，应该是因此让台东的「菠萝释迦」能优先恢复输往大陆的原因。

国民党表示，这证明两岸坚持既有政治基础、保持沟通管道畅通、积极交流对话的重要性。国民党说，两岸只要秉持以人为本、民生为先的精神，务实的协商沟通，没有什么问题是解决不了的。陆委会则回应，这是另一次分化台湾社会的统战作为，对台湾其他县市农民是歧视对待，呼吁中国大陆停止政治操作两岸的农产贸易。

据了解，台湾释迦被禁止输入大陆638天以来，台东县政府多次透过农委会解决无效，转向国民党中央求助，并透过台东大学研究，从整土、施肥、包装，找出具体解方，最后才端上谈判桌。

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