李家超：须防港人挑拨矛盾以「两制」抗「一国」 学者料北京要扭转香港文化

香港/政治

香港特首李家超上任快将一年之际接受亲北京传媒专访时表示，《港区国安法》有效打击危害国家安全的行为，但国安风险仍然存在，须防「反中乱港」人士藉词来挑拨和扩大矛盾，推动以「两制」对抗「一国」。李家超的说法预示港府未来仍不会放宽打压，而建制学者刘兆佳更直言，北京会把香港「拨乱反正」的工作转至文化层面，希望从文化上扭转过往「反对派」及西方主导的意识形态。

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亲京传媒《大公报》和《文汇报》今天分别刊登三版和两版的李家超专访，总结上任一年取得的成绩，但两报同时有一篇报道专谈国家安全对香港发展的重要性，主调是不忘2019年的「黑暴港版颜色革命」。

李家超指出，虽然香港社会整体已回复稳定，但国安风险仍然存在，不同的「软对抗」及破坏力量仍在煽动仇恨丶危害国安及破坏社会安宁，他更举最近有人煽动市民恶意取消登记器官捐赠作为例子，声称要防范挑拨社会矛盾的行为。

他形容，这类手法与2019年「黑暴颜色革命」一样，把真正图谋说成好像很对的表像，但实际上就是挑拨矛盾丶扩大矛盾，去推动一些破坏性的力量，用「两制」来对抗「一国」，必须惊惕，因为这些破坏因素下一步就会危害到国家安全。他深信建设的力量一定能够与破坏力量对抗，而港府亦要继续强化及推广爱国爱港和「一国两制」相适应的主流价值观。

翻查资料，自港府表示要与中国内地建立跨境「共享」器官移植恒常化後，申请取消器官捐赠人数大幅上升，当中亦有重覆取消登记，虽然相关组织认为取消登记的原因很多，但特首以致其他官员只着重批评有人恶意取消，警方其後於本月初拘捕4名男子，指他们涉嫌不诚实取用他人资料去取消器官捐赠登记。

另外，公民社会和泛民人士的政治参与虽已被国安法和爱国者治港政策打压至几乎床零，而联合国人权机制亦呼吁港府废取打压人权的国安法，但中国全国港澳研究会顾问刘兆佳亦向《明报》指出，北京对国家安全问题不会轻易放松。一是美国并无放弃以香港作为颠覆基地，二是对中央政府而言，现在香港的「拨乱反正」工作仍未完成，只是转移至文化层面，希望从文化上扭转过往反对派及西方主导的意识形态，这项工作的确可能会引发社会不安，他亦同意要小心平衡。

他指出，在「反对派」被强力遏制的情况下，现时较难捉摸香港政治生态的变化，因为旧有的民调分类未必能理解今时今日的民情状况，而爱国爱港阵营的利益矛盾至今未公开化，新的政治生态仍未成形。

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