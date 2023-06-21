2019年「表现进取」港警移澳 忧为「秘密警察」 许智峯促否决其申请
在欧美各地加强取缔中国警察海外服务站之前，一名在2019年反修例运动期间被指「表现进取」且曾出庭指证市民的香港警务人员已经移民澳洲，引起当地港人移民关注，质疑该警员是肩负「任务」，并非真正移民。移居当地的前立法会议员许智峯表示，已收到不少资料，整理後会向当局举报，以否决其申请。
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根据网媒《棱角》19日报道，涉事的警务人员潘志豪，在2019年反修例运动执行职务期间，表现「极其进取，对付抗争者时从不手软」，外界曾以为他取取表现以求升职，但不料去年9月移民澳洲。该报更引述另一网媒的法庭报道指出，潘曾在去年9月法庭处理2019年9月21日一批市民在元朗集会期间互殴事件中，要求提前作供，以便他9月26日移民澳洲，但被法官拒绝，并将案件押後至下月审讯。
据报道，潘志豪是该案的主要控方证人，负责拘捕丶搜集证据及观看闭路电视片段。法庭当时未决定是否容许他下月以录像方式作供。
身处澳洲的前民主党议员许智峯亦在其个人脸书公开事件，指潘已移居澳洲昆士兰，他不知道潘以什麽理由移民澳洲，但以现时收到的资料看来，潘直接参与打压香港自由丶侵犯人权，违反了澳洲移民签证中的良好品格要求，应被视为犯下反人道罪行，其入境明显违反澳洲价值，损害澳洲利益，呼吁澳洲政府高度关注。他日内会以「最高姿态向澳洲移民及决策当局作正式的书面举报，列出该警员在香港的恶行，要求澳洲否决他的移民申请。」
根据澳洲规定，成年人申请不同居住签证时均须签署《澳洲价值声明》，2020年的新被订明，须认同民主自由丶 忠於法治。另外，澳洲国会21年12月亦已通过马格尼茨基人权法，订明澳洲政府可禁止人权侵害者入境，并实施冻结他们资产等制裁。
许智峯又指出，中国近年被爆出有不少「秘密警察」在不同国家执行任务，潘的个案亦引起当地港人忧虑和关注，特别是潘并非刚入职警队，2019年更协助不少检控工作，忧虑他日後会否向其旧上司和同事汇报当地的港人民主运动。」
他誓言，绝不忘记「所有黑警丶惩教丶律政人员丶法官，有份协助暴政，亲手打压我们香港人的」，并要他们付出代价。
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