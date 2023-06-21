2019年「表现进取」港警移澳 忧为「秘密警察」 许智峯促否决其申请

香港/政治

在欧美各地加强取缔中国警察海外服务站之前，一名在2019年反修例运动期间被指「表现进取」且曾出庭指证市民的香港警务人员已经移民澳洲，引起当地港人移民关注，质疑该警员是肩负「任务」，并非真正移民。移居当地的前立法会议员许智峯表示，已收到不少资料，整理後会向当局举报，以否决其申请。

潘志輝移民澳洲令當地港人憂慮有多少打壓抗爭者的警員已成功移民, 小圖為警員在2019年國慶日以武力鎮壓示威者。

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根据网媒《棱角》19日报道，涉事的警务人员潘志豪，在2019年反修例运动执行职务期间，表现「极其进取，对付抗争者时从不手软」，外界曾以为他取取表现以求升职，但不料去年9月移民澳洲。该报更引述另一网媒的法庭报道指出，潘曾在去年9月法庭处理2019年9月21日一批市民在元朗集会期间互殴事件中，要求提前作供，以便他9月26日移民澳洲，但被法官拒绝，并将案件押後至下月审讯。

据报道，潘志豪是该案的主要控方证人，负责拘捕丶搜集证据及观看闭路电视片段。法庭当时未决定是否容许他下月以录像方式作供。

身处澳洲的前民主党议员许智峯亦在其个人脸书公开事件，指潘已移居澳洲昆士兰，他不知道潘以什麽理由移民澳洲，但以现时收到的资料看来，潘直接参与打压香港自由丶侵犯人权，违反了澳洲移民签证中的良好品格要求，应被视为犯下反人道罪行，其入境明显违反澳洲价值，损害澳洲利益，呼吁澳洲政府高度关注。他日内会以「最高姿态向澳洲移民及决策当局作正式的书面举报，列出该警员在香港的恶行，要求澳洲否决他的移民申请。」

根据澳洲规定，成年人申请不同居住签证时均须签署《澳洲价值声明》，2020年的新被订明，须认同民主自由丶 忠於法治。另外，澳洲国会21年12月亦已通过马格尼茨基人权法，订明澳洲政府可禁止人权侵害者入境，并实施冻结他们资产等制裁。

许智峯又指出，中国近年被爆出有不少「秘密警察」在不同国家执行任务，潘的个案亦引起当地港人忧虑和关注，特别是潘并非刚入职警队，2019年更协助不少检控工作，忧虑他日後会否向其旧上司和同事汇报当地的港人民主运动。」

他誓言，绝不忘记「所有黑警丶惩教丶律政人员丶法官，有份协助暴政，亲手打压我们香港人的」，并要他们付出代价。

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