《荣光》申禁歌遇反对声音 24团体亦促科网巨擘加入反对行列

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香港政府入禀法院，申请禁止传播2019年反修例运动期间流行的歌曲《愿荣光归香港》(简称《荣光》)，香港记者协会在提出抗辩限期前去函律政司，要求豁免新闻工作，使之免受禁制令限制，又不排除介入案件。另外，代表港府入禀的律政司亦证实，收到一名市民通知，拟就法律程序提出抗辩。这意味港府以《港区国安法》等法律来禁止传播《荣光》，不会一帆风顺。

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高等法院已排期7月21日处理有关《荣光》禁制令的申请，该曲创作团队Dgx Music日前在iTunes等音乐平台下架所有《荣光》，但於本月20日再重新编曲上架和加入三首全新音轨，并在脸书声言，「坚决反对任何试图箝制思想及言论自由的行为」，会尽力捍卫「大家那份『不愿连选择音乐的自由也失去』的心声」。

有关音乐继续占据下载榜首位置，例如今早的iTunes，不同版本的《荣光》在头十位中占据四位，分别是第1丶3丶7和第8位，但与港府申请禁制令初期的头十位均是《荣光》，热度稍为减退。有评论员估计，原创团队把歌曲下架後再上架，应是把版权转至其他地方，以免面对违反禁制令而触犯的藐视法庭罪。根据法律，一旦藐视法庭罪名成立，最高刑罚为罚款及监禁7年。

而到了昨(21日)晚提出抗辩的最後期限，香港记者协会在脸书公布，已委聘律师致函律政司索取法律文件，表明会考虑向法庭申请介入《荣光》案件，就禁制令一案申请新增新闻工作方面的豁免条款，以保障新闻工作者的工作。

记协指出，该会无意发布或上载《荣光》，故并非要求成为案件的答辩人，而只是针对该曲在新闻工作中出现时，应获豁免，以免影响新闻工作。

该会主席陈朗昇今早在电台节目中解释，若新闻工作不获豁免，业界忧虑新闻报道中能否使用含歌曲的片段，例如早前世界冰球锦标赛播错国歌事件能否重现即场的新闻画面或声音，又或如有人在直播中播放歌曲是否要立刻停止直播，以及包含该歌的纪录片是否要大幅修改甚或不能播出，日後大家亦不敢提及这首在反修例运动期间流行歌曲的名字，遑论探究歌曲出现的社会背景，令香港历史上出现一段空白。

这并非记协首次介入禁制令申请聆讯，在2019 年 9 月，当时任律政司申请禁止披露警员及其家人「起底」资料的临时禁制令时，记协亦要求豁免新闻工作者在进行「新闻活动」时披露有关资料，结果获高浩文法官接纳。

禁歌引国际关注 忧香港跌入中国防火墙内

任何有意提出抗辩者，须在七天内提出理据。现时未知记协以外拟提抗辩的市民是谁。

不过，港府的禁歌申请已引发国际关注。以美国为基地的人权观察丶以英国为基地的「第十九条」和香港监察等24个人权组织20日向美国Apple丶Google丶Meta和Twitter，以及瑞典的Spotify等科技巨擘发出联署信，促请该等跨国科技公司反对港府申请禁令，以保护言论和创作自由。

联署团体在信中指出，案件不单为香港的个人表达自由和资讯自由流通权利带来灾难性後果，且对全球影响深远。联署信又提到，Google过去亦曾反对加拿大和美国法庭就外资公司发出禁制令，期望对方今次采取同样行动。

人权观察亚洲区副主任王松莲更指出，香港正处於自由网络世界和中国操控的网络围墙的夹缝中，科技公司需要反对禁制令，以捍卫言论和讯息流通自由免被中国政府侵占。

她续称，禁制令的申请反映中国政府在其境内和全球加强资讯控制，事实上，在2020年7月打後的两年内， Meta在全球移除资讯的案例中，有50起是由港府提出的。

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