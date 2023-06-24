台海危局中看台湾韧性 王美花谈半导体供应链、能源、贸协谈判…

台湾经长访谈

台湾经济部长王美花6月12日至19日率团访问法国，以持续深化台法紧密的经贸及产业伙伴关系，并巩固台湾在全球供应链的重要地位。14日，王美花部长出席法国欧洲科技新创展会Vivatech的台湾馆开幕式，当晚，在驻法代表处举行的「新创之夜」她接受法广专访，触及了与欧盟的BIA谈判、能源政策、半导体供应链与地缘政治、受制于“一个中国”下加入双边或多边经济组织的困难等多项重要议题。

广告 继续浏览后续

首先谈到法国行的任务时，王美花部长表示，法国是台湾在欧盟的第4大贸易伙伴，2022年双边贸易总额突破58亿美元，较2021年同期成长14.63%（法国对台贸易顺差额现为20亿美元）。在此基础上，她希望能再扩大以及争取更多的法国企业到台湾投资。

法广：台湾刚刚同美国签署了台美21世纪贸易倡议，经济部有没有与欧洲签署类似倡议的计划？据了解，台湾政府曾积极推动和欧盟之间双边投资保护协定（BIA）的谈判，目前有进展吗？

王美花部长：BIA这个部分，欧盟的议会其实也觉得欧盟应该要跟台湾来进一步的合作。不过，欧盟感觉上它是，欧盟是觉得说，第一个，台湾本来就是一个自由、透明的国家，本来就有遵守这个规定；那相关的投资的争端也不是太明显，所以，欧盟觉得签这个东西的实益看起来它比较没有那么大的兴趣。所以，我们在BIA这个部分，确实到目前为止没有太多的进展。但是，另外一方面，就是说，欧盟跟包括欧洲几个国家想要强化跟台湾这个经贸合作的意愿，是比过去更强烈，这个是实质面的部分倒是有希望能够加强跟台湾的合作。

法广：企业经营上，欧盟是非常强调ESG（环境保护Environmental、社会责任Social、公司治理Governance）指标的，那经济部在这方面有什么样的政策 ？

王美花部长：欧盟在净零排放这个部分，我们认为欧盟一直都在做一个国际的Model，它很重视这个议题，那欧盟在这个部分，如果就全球来看，它走得最快，所以无论是欧盟还是法国也好，不管是要减碳的脚步也好，还有各项的措施，我的感觉都是领先国际的。所以，台湾对欧盟的各项的措施跟政策，我们其实都很密切地在追踪，当然，我们也觉得那是一个我们要追求的目标，这个就是我们觉得台湾跟欧盟在这个部分，是应该也有很多的合作空间。

法广：讲到碳排放的问题，那欧盟应该也很关注台湾的能源政策，绿电这块或整体的规划是 ？

王美花部长：这个部分就是蔡总统上任之后，坦白讲 2016 台湾才大力推动再生能源，这跟国际比起来，其实脚步是慢的，那推再生能源也有很重要的原因，就是国内的这些厂商它都是卖到全球去的，所以它有国际上RE100的压力，最近几个大厂甚至跟我说，国际的应链都要求它们净零的脚步还要再往前提，那就是要他们去用绿电来证明它们厂商的净零的脚步有跟上国际。所以对台湾来讲的话，就是第一个去开发再生能源这个部分，脚步确实要快，很多的执行面即使碰到了各项问题，也要以最快速的速度去解决各项的问题等等。那当然，在台湾里面目前的再生能源的占比还没有够高，但是，目前在建设中的这些绿能怎么样来符合这些的厂商的RE100的要求，这个部分，我们是都有在做相关的盘算。

法广：法国尽管有离岸风电，法国最强的应该还是核电，2022年7月核电也被欧盟认定为绿电，核能不是再生能源，但是清洁能源，目前台湾的绿电这块 ━ 也是台湾大选相当关注的议题 ━ 对能源占比如是 ？还有刚才你您提到再生能源部分，台湾的地理位置有一些发展的限制，也就是说会限制再生能源带起来的速度，经济部有什么样的未来规划 ？

王美花部长：在做减碳的部分，我们的再生能源蔡总统在 2021 年宣布台湾也应该要跟上国际脚步，2050 的再生能源的脚步的时候，我们确实在想：第一个成熟的再生能源要赶快做，除此之外，国际上在发展的太阳光电风电以外的这些再生能源，台湾也要加紧脚步来做。那另外就是 IEA其实也提到就是说有一些的再生能源，在 2030 年或者 2035 年之前，看起来都还看不到成熟到商业化。但是，希望在 2030 或 2035 之后这些新的再生能源的技术可以突破。这就是为什么我们非常密切地来观察太阳光电和离岸风电之外的这些国际再生能源技术的发展脚步跟市场，那也希望能够跟国际来合作。

讲到核能的部分，核能对台湾的问题，就是很多人关心核废料的处理上。因为台湾确实很小。那核废料呢，送到国外处理的这个可行性也相当地受限。所以，如果没有办法解决核废料这个问题的话，那在台湾永远会是一个争议。这样的争议之下就是说去用核能的部分，就会有两个很不一样的意见在争论。那民进党的部分，目前确实是还没有改变政策。不过，同时间台湾也在对台湾的韧性做盘点的时候，那这个韧性就是包括，有可能面对中国的这种武力的威胁，或遇到严重天灾的时候，各项的韧性的要求，我们确实有在做跨部会的盘点。其中电力的韧性是一个重要的议题。那在讨论电力韧性的时候，有的也提到说，那这个领域用尽各项的能源，包括自由能源，或者是储存的能源，如果这些方法还不够的话，那有没有可能在这种极端的状况下，去使用核能的这个情形。（赖副总统已提出来）那这个就是在跨部会讨论台湾的韧性的时候跑出来的议题。不过，这个有两个要去克服，一个当然就是说在法规上，怎么去达到这个目的；另外一个就是说就算是紧急时候的使用，恐怕也还需要多一些社会的沟通，社会的沟通这个还需要去做，那才可以知道说这样的一个可能性高不高等等。那，这个是目前的情形。

法广：在参加多边经济组织的时候，台湾实际上会碰到哪些困难 ？

王美花部长：最明显就是台湾有申请要加入 CPTPP。那加入 CPTPP有两个很重要的理由，一个除了关税问题，对一些传统产业在出口会面临比较高的关税的时候，确实加入的话会有助于一个比较平等的竞争。那第二个就是加入会确实跟会员可以有深化的合作关系。所以这个是台湾，你要去申请这个 CBP 的这个理由。确实当我们要申请加入的时候，多边的也好，双边的也好，都会面临到中国的打压，甚至中国都会公开表达反对台湾加入，或者中国去跟某个会员国家说它就是反对台湾的加入等等。这个就是台湾在国际上的处境，会面临到的困难点。很多 CPTPP 会员也知道，它要求的这个高标准台湾其实早就相关的国内法规修改好了，台湾在实践上也都有符合这个高标准的水平。所以，就实质面台湾其实是可以符合的。但是这个相关的中国跟台湾的这个竞争的这样的一个都要想进来 CPTPP 的这个问题呢，在政治上的一个关切点，这确实是会造成台湾在加入 CPTPP的时候的一个比较多的考虑。

法广：为要加入CPTPP跨太平洋伙伴全面进步协定，台湾政府目前可以接受的名称跟法人的地位是什么 ？

王美花部长：我想这个很简单，也就是说境内的这个规定里面，它本来就提到，只要是 APEC的会员，那就可以加入，然后它也提到 Individual Customers，就是个别关税区，这个都可以加入。我们在加入 WTO 的时候，就已经用这个特别关税区台澎金马这个名称，所以对台湾来讲，就是比照 WTO 这个名称，台湾是没有问题的。（所以就是用此方式）对，我们事实上当初申请的时候，就是用个别关税区这个名称来申请的。

法广：以个别的台澎金马特别关税区名称加入，这样的话中国它有什么理由来打压你呢 ？

王美花部长：它的理由就是“一个中国”原则。就是说，在一个中国原则之下，台湾是没有这个资格来申请的，它的理由是这个样子。那当然就 CPTPP 的规定看起来，它有提到个别的关税区，是可以来加入的，所以它是比较从政治上的这个主张来干扰台湾的加入。

专访前，彭博社曾报道，法国经济部长勒梅尔的团队成员没有计划与王美花一行人会面。彭博社的报道和勒梅尔办公室均没有说明原因。但不少推测指，或与中国总理李强访法有关，也不免让人联想到北京或又企图“以商逼政”。

法广：中国如果以商逼政时候，经济部有什么样的帮助台湾企业应对方式？

王美花部长：其实中国这种“以商逼政”已经好几年了，手段上或者是做法上，那我想这要有这样的一个提醒。但是，如果台湾就是只能在比较没有真正地危害到台湾的时候，那提醒大家：这个就是中国的政策，中国不是一个民主国家，所以它会用这种方法的情形来“以商逼政”。但是，如果在一些关键的议题上，我想台湾还是有台湾的政策跟台湾政府的应该要去决定说，哪一些是台湾应该维持台湾自己的独立自主的一个制度的时候，不可以被这样的一个践踏或者是贬义的时候，那政府这个时候当然要表达反对的意见。

法广：就特别针对战略性的产业而言...

王美花部长：如果就战略性的产业而言，坦白讲现在最重要的就是半导体产业。那半导体产业，因为现在美中贸易战的关系，那美国有很多的限制的规定，台湾的半导体业呢，其实跟美国有非常重要的关系，包括我们的设备来自美国，还有最重要的是，我们的是美国设计了以后，台湾代工。所以这一些，如果美国有这些限制的话，台湾代工制造出来的就自然要遵守美国的规定，所以这个部分是很自然而然的，台湾一定不会去破坏这个规则。那中国要以商逼政，它是做不到的，因为美国的规定在那边的时候，不是只有对美国的厂商限制，而是只要你用到美国的技术的，你都一样会受到拘束。所以这个部分导致是一个这样的状况之下，台湾就是因为有这个部分，所以不至于有被以商逼政这样的情形，因为厂商自己不用政府另外规定，它就一定要遵守美国的规定的，这是第一个。第二个是我们对中国方面的投资，本来就有相关的规范，特别是在高科技跟敏感性的科技，本来就有一些相关规范。所以，如果要去中国投资这个敏感性科技的时候，政府没有核准，它也是没有办法去的，所以说，有这两个护栏。

值得一提还有，国际社会在看台海局势时，难免会对地缘政治风险感觉忧虑。所以说，台湾经济部长王美花此行也肩负向法国各界说明维持台海和平稳定现状决心。

法广：半导体产业在台湾就以被称为“护国神山”的台积电为例，在全球战略布局上，经济部如何与其互动 ？

王美花部长：企业在国外设厂时，首先会是商业考量。台积电的大多数客户都是美国人：苹果、Nvidia和高通。一些客户希望能使其生产基地多样化。台积电希望满足这一需求，这样工厂就能在更大的国际规模上组织起来。不过，尖端芯片的研发和生产依然会继续留在台湾，而且新一代的芯片将首先在岛内生产。即使在美国或日本设厂，这也不会影响台湾作为生产基地的重要性。至于台积电是否在德国设厂，最后的决定应还没有出来。

半导体供应链是防止台海发生战争的硅盾 ？

王美花部长在回答解放报提问时进一步指出，“我们知道这是一个与许多人关心的话题。台湾的安全是至关重要的。它占据了一个战略性的地缘政治地位，事实上，半导体行业有助于维护这种安全。今天，ChatGPT是一项非常流行的技术。两周前，在台北举行的 Computex 大会上，Nvidia 展示了用于这种人工智能的芯片。我们意识到，供应链上的所有参与者都是台湾人，特别是在涉及到封装技术时。正是由于这种基于台湾岛内的高质量生态系统，我们才能不断取得进展。我们也对自己在创新方面的努力感到自豪，这使我们能够为全世界的工业做出贡献。”

王美花部长重申，正如美国国务卿布林肯指出的，台湾海峡的稳定对全球繁荣至关重要。万一台海现状发生改变，那么，台湾将无法向世界各地的所有客户提供半导体。随之而来的经济损失将远远超过俄罗斯和乌克兰之间的战争造成的损失。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅