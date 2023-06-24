台湾经长访谈

台海危局中看台湾韧性 王美花谈半导体供应链、能源、贸协谈判…

台湾经济部长王美花6月12日至19日率团访问法国，以持续深化台法紧密的经贸及产业伙伴关系，并巩固台湾在全球供应链的重要地位。14日，王美花部长出席法国欧洲科技新创展会Vivatech的台湾馆开幕式，当晚，在驻法代表处举行的「新创之夜」她接受法广专访，触及了与欧盟的BIA谈判、能源政策、半导体供应链与地缘政治、受制于“一个中国”下加入双边或多边经济组织的困难等多项重要议题。

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台湾经济部长王美花（左二）与驻法代表吴志中（中）6月14日出席在代表处举行的「新创之夜」
台湾经济部长王美花（左二）与驻法代表吴志中（中）6月14日出席在代表处举行的「新创之夜」 © RFI 法广中文部
作者： 夏榕
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首先谈到法国行的任务时，王美花部长表示，法国是台湾在欧盟的第4大贸易伙伴，2022年双边贸易总额突破58亿美元，较2021年同期成长14.63%（法国对台贸易顺差额现为20亿美元）。在此基础上，她希望能再扩大以及争取更多的法国企业到台湾投资。

法广：台湾刚刚同美国签署了台美21世纪贸易倡议，经济部有没有与欧洲签署类似倡议的计划？据了解，台湾政府曾积极推动和欧盟之双边投资保护协定（BIA）的谈判，目前有进展吗？

王美花部长：BIA这个部分，欧盟议会其实也觉得欧盟应该要台湾来进一步合作不过欧盟感觉它是欧盟觉得说，第一个，台湾本来就是一个自由透明的国家，本来有遵守这个规定；相关投资争端不是明显，所以，欧盟觉得签这个东西实益看起来比较没有那么兴趣。所以我们在BIA这个部分确实目前为止没有太多进展。但是另外一方面，就是说欧盟包括欧洲几个国家想要强化台湾这个经贸合作的意愿，是过去强烈，这个实质部分希望能够加强台湾合作。

法广：企业经营上，欧盟是非常强调ESG（环境保护Environmental、社会责任Social、公司治理Governance）指标的，经济部什么样政策 ？

王美花部长：欧盟净零排放这个部分，我们认为欧盟一直一个国际Model重视这个议题，欧盟这个部分，如果全球来看，最快，所以无论是欧盟还法国也好，不管减碳脚步也好，还有各项措施，感觉领先国际的。所以台湾欧盟各项措施政策，我们其实密切追踪当然我们觉得一个我们追求目标，这个就是我们觉得台湾跟欧盟这个部分，是应该很多合作空间。

法广：讲到排放问题，欧盟应该关注台湾能源政策，绿电这块整体规划是 ？

王美花部长：这个部分就是总统上任之后坦白讲 2016 台湾大力推动再生能源，这国际起来，其实脚步是的，再生能源重要原因，就是国内这些厂商全球去的，所以国际RE100压力，最近几个大厂甚至说，国际应链要求它们净零脚步还要前提，就是他们绿电证明它们厂商净零脚步跟上国际。所以台湾来讲的话就是第一个开发再生能源这个部分，脚步确实，很多执行面即使碰到各项问题，以最快速速度解决各项问题等等当然，在台湾里面目前再生能源没有高，但是，目前建设这些绿能怎么样符合厂商RE100的要求，这个部分，我们相关盘算

法广：法国尽管有离岸风电法国最强应该还是核电，20227月核电欧盟认定绿电，核能不是再生能源，但是清洁能源，目前台湾的绿电这块台湾大选相当关注议题能源占比如是 ？还有刚才提到再生能源部分，台湾地理位置一些发展限制，也就是说会限制再生能源起来速度，经济部什么样未来规划 ？

王美花部长：在做减碳部分，我们再生能源蔡总统在 2021 年宣布台湾应该要跟上国际脚步，2050 再生能源脚步时候，我们确实想：第一个成熟再生能源赶快做，除此之外，国际发展太阳光电风电以外这些再生能源，台湾加紧脚步做。另外就是 IEA其实提到就是说一些再生能源， 2030 或者 2035之前，看起来看不到成熟商业化。但是希望 2030 2035 之后这些再生能源技术可以突破。这就为什么我们非常密切观察太阳光电和离岸风电之外这些国际再生能源技术发展脚步市场，希望能够国际合作。

核能部分，核能台湾问题，就是很多关心核废料处理上。因为台湾确实很小。核废料呢，送到国外处理这个可行性相当受限。所以如果没有办法解决核废料这个问题话，台湾永远一个争议。这样争议之下就是说核能部分，两个一样意见争论。民进党部分，目前确实没有改变政策。不过时间台湾台湾韧性盘点时候，这个韧性就是包括，有可能面对中国这种武力威胁，遇到严重天灾时候，各项韧性要求，我们确实部会盘点。其中电力韧性一个重要议题。那在讨论电力韧性时候，有提到说，这个领域用尽各项能源，包括自由能源，或者储存能源，如果这些方法不够的话，有没有可能这种极端状况下，使用核能这个情形。（赖副总统已提出来）这个就是跨部会讨论台湾韧性时候出来议题。不过这个两个克服，一个当然就是说法规上，怎么达到这个目的；另外一个就是说就算是紧急时候使用，恐怕需要多一些社会沟通，社会沟通这个需要可以知道这样一个可能性高不高等等这个目前情形

法广：参加多边经济组织时候，台湾实际上会碰到哪些困难

王美花部长：最明显就是台湾申请加入 CPTPP加入 CPTPP两个重要理由，一个除了关税问题，一些传统产业出口面临比较高的关税的时候，确实加入的话会有助于一个比较平等竞争。第二个就是加入确实跟会员可以深化合作关系。所以这个台湾，申请这个 CBP 这个理由。确实我们申请加入的时候，多边也好，双边也好，面临中国打压，甚至中国都公开表达反对台湾加入，或者中国某个会员国家就是反对台湾加入等等。这个就是台湾国际处境面临困难点。很多 CPTPP 会员知道，要求这个高标准台湾其实早就相关国内法规修改了，台湾实践符合这个高标准水平。所以实质台湾其实可以符合的。但是这个相关中国台湾这个竞争这样一个进来 CPTPP 这个问题呢，在政治一个关切点，确实造成台湾加入 CPTPP时候一个比较考虑。

法广：为要加入CPTPP跨太平洋伙伴全面进步协定台湾政府目前可以接受名称法人地位什么 ？

王美花部长：我想这个简单，也就是说境内这个规定里面，本来提到，只要 APEC会员，可以加入，然后它也提到 Individual Customers，就是个别关税这个可以加入。我们加入 WTO 时候，已经这个特别关税区台澎金马这个名称，所以台湾来讲，就是比照 WTO 这个名称，台湾没有问题的。（所以就是用此方式）对，我们事实上当初申请时候就是个别关税这个名称申请的。

法广：以个别的台澎金马特别关税区名称加入，这样的话中国什么理由打压你呢

王美花部长：它的理由就是一个中国原则。就是说一个中国原则之下，台湾没有这个资格申请的，理由这个样子。当然就 CPTPP 规定看起来，提到个别关税区，可以加入的，所以比较政治这个主张干扰台湾加入。

专访前，彭博社曾报道，法国经济部长勒梅尔的团队成员没有计划与王美花一行人会面。彭博社的报道和勒梅尔办公室均没有说明原因。但不少推测指，或与中国总理李强访法有关，也不免让人联想到北京或又企图“以商逼政”。

法广：中国如果以商逼政时候，经济部有什么样的帮助台湾企业应对方式？

王美花部长：其实中国这种以商逼政已经好几年了，手段上或者是做法上，我想这要有这样的一个提醒。但是，如果台湾就是只能在比较没有真正地危害到台湾的时候，提醒大家：这个就是中国的政策，中国不是一个民主国家，所以它会用这种方法的情形来以商逼政但是，如果在一些关键的议题上，我想台湾还是有台湾的政策跟台湾政府的应该要去决定说，哪一些台湾应该维持台湾自己的独立自主的一个制度的时候，不可以被这样的一个践踏或者是贬义的时候，政府这个时候当然要表达反对的意见。

法广：就特别针对战略性的产业而言...

王美花部长：如果就战略性产业而言，坦白讲现在最重要就是半导体产业。半导体产业，因为现在美中贸易战的关系，那美国有很多的限制的规定，台湾的半导体业呢，其实跟美国有非常重要的关系，包括我们的设备来自美国，还有最重要是，我们的是美国设计以后，台湾代工。所以这一些，如果美国有这些限制的话，台湾代工制造出来的就自然要遵守美国的规定，所以这个部分是很自然而然的，台湾一定不会去破坏这个规则。那中国要以商逼政，它是做不到的，因为美国的规定在那边的时候，不是只有对美国的厂商限制，而是只要你用到美国的技术的，你都一样会受到拘束。所以这个部分导致是一个这样的状况之下，台湾就是因为有这个部分，所以不至于有被以商逼政这样情形，因为厂商自己不用政府另外规定，它就一定要遵守美国的规定的，这是第一个。第二个是我们对中国方面的投资，本来就有相关的规范，特别是在高科技跟敏感性科技，本来就有一些相关规范。所以，如果要去中国投资这个敏感性科技的时候，政府没有核准，它是没有办法去的，所以说，有这两个护栏。

值得一提还有，国际社会在看台海局势时，难免会对地缘政治风险感觉忧虑。所以说，台湾经济部长王美花此行也肩负向法国各界说明维持台海和平稳定现状决心。

法广：半导体产业在台湾就以被称为“护国神山”的台积电为例，在全球战略布局上，经济部如何与其互动 ？

王美花部长：企业在国外设厂时，首先会是商业考量。台积电的大多数客户都是美国人：苹果、Nvidia和高通。一些客户希望能使其生产基地多样化。台积电希望满足这一需求，这样工厂就能在更大的国际规模上组织起来。不过，尖端芯片的研发和生产依然会继续留在台湾，而且新一代的芯片将首先在岛内生产。即使在美国或日本设厂，这也不会影响台湾作为生产基地的重要性。至于台积电是否在德国设厂，最后的决定应还没有出来。

半导体供应链是防止台海发生战争的硅盾 ？

王美花部长在回答解放报提问时进一步指出，“我们知道这是一个与许多人关心的话题。台湾的安全是至关重要的。它占据了一个战略性的地缘政治地位，事实上，半导体行业有助于维护这种安全。今天，ChatGPT是一项非常流行的技术。两周前，在台北举行的 Computex 大会上，Nvidia 展示了用于这种人工智能的芯片。我们意识到，供应链上的所有参与者都是台湾人，特别是在涉及到封装技术时。正是由于这种基于台湾岛内的高质量生态系统，我们才能不断取得进展。我们也对自己在创新方面的努力感到自豪，这使我们能够为全世界的工业做出贡献。

王美花部长重申，正如美国国务卿布林肯指出的，台湾海峡的稳定对全球繁荣至关重要。万一台海现状发生改变，那么，台湾将无法向世界各地的所有客户提供半导体。随之而来的经济损失将远远超过俄罗斯和乌克兰之间的战争造成的损失。

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