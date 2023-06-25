台湾驻泰代表庄硕汉涉性骚遭解职

台湾/政治

台湾总统蔡英文21日曾发布命令指出，驻泰国代表庄硕汉已准辞职，应予免职。由于庄硕汉被台湾外交部派驻泰国担任代表还不满一年，突然辞职的原因引起各界揣测。外交部昨晚面对媒体查询时证实，庄硕汉涉及性骚扰事件，已在第一时间要求他辞职。

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庄硕汉曾任台湾铨叙部政务次长、台湾省政府副主席、行政院发言人、立法委员、台北世贸中心董事长、驻泰国代表等职务。这是台湾外交部继菲律宾代表徐佩勇之后，一个月内第二位驻外代表涉及性骚扰事件被解除驻外职务。

台湾外交部指出，在接获这件性骚扰事件通报后，立即展开调查，经初步查证属实，基于「零容忍」的最高标准，在第一时间要求庄硕汉辞职。

这个性骚扰事件发生在去年底，台湾外交部驻泰国代表处一位女秘书，奉令陪同庄硕汉前往泰北出差，在车内被庄硕汉拉手约三十分钟；之后入住饭店又被叫去房间开会处理行程，但女秘书坚持不进入房间，并向代表处其它长官求助，其它长官面对大长官的性骚扰事件无力处理，仍让这位女秘书陪庄硕汉走完行程四天三夜。

台湾外交部表示，已经接获当事人正式提出申诉，将依性骚扰防治申诉及调查处理要点规定，将调查结果送交性骚扰申诉评议委员会审议。

至于台湾驻菲律宾代表徐佩勇则栽在一件网络爆料，爆料者指出，一名菲律宾籍女子热爱台湾，去年毕业后进入台湾驻菲律宾大使馆工作，担任徐佩勇的秘书，不料徐佩勇竟长期对这位女秘书性骚扰。

对于这件指控，台湾外交部在6月11日发出新闻稿证实，今年4月间已获知有关徐佩勇疑似性骚扰情事，认为事关重大，已立即依相关规定将他解职，并调回外交部，正进行调查中。也正因为这位驻菲代表被解职，让这位驻泰代表处的年轻女秘书勇于向台湾外交部提出检举。

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