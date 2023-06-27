台澳安全合作

吴钊燮呼吁台澳双方互派武官“防止最坏情况发生”

台湾与中国的地缘政治紧张持续之际，据中央社26日报道，台湾外交部长吴钊燮在接受《澳洲人报》（The Australian）采访时公开呼吁，台澳双方应要互派武官进驻。

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台湾外长吳釗燮敦促澳洲派武官駐台
台湾外长吳釗燮敦促澳洲派武官駐台 © 台湾外交部资料照
作者： 夏榕
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报道称，台湾外长吴钊燮对《澳洲人报》表示，美国、日本和新加坡等国在台北已有类似的安排，台湾希望堪培拉派驻一位武官到台北的澳大利亚办事处，以负责联系台湾安全当局。

吴钊燮说，派驻武官可提供双方系统性和制度化的接触，共享情资及对局势的评估。他说，这项议题需要台澳双方审慎讨论，台湾尊重澳国政府的决定。

吴钊燮透露，目前澳大利亚驻台官员已开始与台湾安全部门对话，这是“重要进展”，表明堪培拉希望“了解台湾对如何防止最坏情况发生的看法”。

他续称，台湾政府也希望在堪培拉的驻澳代表处派驻一名武官。

针对澳大利亚总理阿尔巴尼斯本月在新加坡香格里拉对话的演说中，支持美中对话建立安全“护栏”，吴钊燮也表示欢迎。他指出，澳大利亚一贯重视印太地区和平与稳定，反对片面改变现状，也支持台湾的国际参与。阿尔巴尼斯的对台政策获得台湾人民的赞赏。

另外，吴钊燮提到，他赞同美国国防部长奥斯汀的评估，认为中国攻台并不是迫在眉睫，也非不可避免。台湾将持续与民主伙伴合作，强化自我防卫能力，吓阻中国认为可轻取台湾的军事冒进。

吴钊燮强调出，俄乌战争不仅影响欧洲，也波及全球，而世界过半货船航经台湾海峡，90%以上最先进的半导体芯片在台湾制造，如果中国入侵台湾，将对全球经济造成更灾难性的冲击。

据了解，澳大利亚驻台办事处去年已增设“战略事务处长”一职，专责与国防部等相关单位交流安全议题。而台湾驻澳代表处也随时与澳洲外贸部就区域安全情势进行交流。

除国安领域，吴钊燮还呼吁澳大利亚与台湾展开洽谈经济合作协议，台湾是澳国重要贸易伙伴中唯一尚未有类似协议的国家希望台澳尽速展开经济合作协议的咨商，以全面提升双边关系。

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