吴钊燮呼吁台澳双方互派武官“防止最坏情况发生”

台澳安全合作

台湾与中国的地缘政治紧张持续之际，据中央社26日报道，台湾外交部长吴钊燮在接受《澳洲人报》（The Australian）采访时公开呼吁，台澳双方应要互派武官进驻。

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报道称，台湾外长吴钊燮对《澳洲人报》表示，美国、日本和新加坡等国在台北已有类似的安排，台湾希望堪培拉派驻一位武官到台北的澳大利亚办事处，以负责联系台湾安全当局。

吴钊燮说，派驻武官可提供双方系统性和制度化的接触，共享情资及对局势的评估。他说，这项议题需要台澳双方审慎讨论，台湾尊重澳国政府的决定。

吴钊燮透露，目前澳大利亚驻台官员已开始与台湾安全部门对话，这是“重要进展”，表明堪培拉希望“了解台湾对如何防止最坏情况发生的看法”。

他续称，台湾政府也希望在堪培拉的驻澳代表处派驻一名武官。

针对澳大利亚总理阿尔巴尼斯本月在新加坡香格里拉对话的演说中，支持美中对话建立安全“护栏”，吴钊燮也表示欢迎。他指出，澳大利亚一贯重视印太地区和平与稳定，反对片面改变现状，也支持台湾的国际参与。阿尔巴尼斯的对台政策获得台湾人民的赞赏。

另外，吴钊燮提到，他赞同美国国防部长奥斯汀的评估，认为中国攻台并不是迫在眉睫，也非不可避免。台湾将持续与民主伙伴合作，强化自我防卫能力，吓阻中国认为可轻取台湾的军事冒进。

吴钊燮强调出，俄乌战争不仅影响欧洲，也波及全球，而世界过半货船航经台湾海峡，90%以上最先进的半导体芯片在台湾制造，如果中国入侵台湾，将对全球经济造成更灾难性的冲击。

据了解，澳大利亚驻台办事处去年已增设“战略事务处长”一职，专责与国防部等相关单位交流安全议题。而台湾驻澳代表处也随时与澳洲外贸部就区域安全情势进行交流。

除国安领域，吴钊燮还呼吁澳大利亚与台湾展开洽谈经济合作协议，台湾是澳国重要贸易伙伴中唯一尚未有类似协议的国家，希望台澳尽速展开经济合作协议的咨商，以全面提升双边关系。

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