美众院军委会主席与蔡英文会面：对台支持坚定不移

台美国会外交深化

据台媒《自由时报》报道，推动《国防授权法案》（NDAA）等友台议案的美国众议院军事委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）率近年规模最大的国会议员团访问台湾。今天28日，罗杰斯告诉蔡英文总统，对台湾的支持是跨党派且坚定不移的。

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报道援引蔡英文总统表示，感谢罗杰斯担任军事委员会主席后首度率领委员会跨党派成员访台，访宾都非常关心国际局势的发展及民主自由阵营所面临的挑战，持续在军事委员会，透过听证会、提出议案等积极行动，维护美国及民主盟友的国防安全，感谢美国国会长期以来，不分党派对台湾安全的重视，也用实际行动表达对台湾的支持。

蔡英文指出，罗杰斯及与会议员每年在军委会共同推动《国防授权法案》（NDAA），持续纳入各项政策倡议，协助台湾强化防卫能力、深化台美安全合作，是维护台湾及印太区域安全的重要后盾。

同时她也感谢美国国会大力支持，月初「台美21世纪贸易倡议」完成签署首批协议，创下台美经贸关系的里程碑。蔡英文说，接下来，我们期待和与会议员共同合作，及早全面性解决台美企业及个人面临的双重课税问题，促进台美更密切的投资和产业交流。

蔡英文强调出，台湾作为守护民主价值的第一道防线，不论在经济、国防等领域，会持续与美国携手合作，守护印太区域的和平稳定。她也期待与访宾深入交换意见，为台美寻求更紧密的合作发展。

罗杰斯随后表示说，很荣幸到台湾并与蔡总统会面。台湾与美国拥有悠久且重要的友谊，双方共享法治、民主和自由开放的印太地区等价值，更深化了彼此的友谊，从此次访团成员可以得知，他们对台湾的支持是跨党派且坚定不移的。

另据美国之音报道，在两党分歧严重的华盛顿，国会议员在强化美台合作以及协助台湾发展自我防卫能力等台湾相关议题上凝聚了高度两党共识。与台湾有关的法案和讨论成为了国会中的一门“显学”。新一届国会今年上任至今，已有至少6个国会代表团访问台湾。

该报道提到，美国国会目前正审议金额高达8863亿美元的2024财年《国防授权法》。参众两院军事委员会上星期相继表决通过这项每年必须通过的重大军事开支法案。

在今年的议案中，涉及台湾的相关条文包括要求美国加强与台湾的网络安全合作及军事训练等。

此外，美媒CNBC分析称，罗杰斯率团访台正值美国与中国关系的敏感时刻。但目前美国国会展现了比白宫更为明显的反中情绪，反观白宫，对拜登政府而言，美国的贸易利益和避免军事冲突则是更优先考虑的事项。

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