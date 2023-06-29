李家超：若可控则不为「假新闻」立法

香港/政治

港府正就有关国家安全的《基本法》第23条立法进行草拟工作，特首李家超接受本地报章专访时表示，会优先处理23条立法工作，期望越快完成越好；但对早前表示研究立法规管「假新闻」一说，他则再进一步放软口风，表明若问题可控丶不严重，便不会立法，强调「不会因为伤风咳，就当是癌症处理」。

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香港政府视「假新闻」丶「虚假信息」为需要规管的社会问题，可追溯至2019年的反修例运动，并将之与国家安全问题扣连，其後於2021年杪起宣布，须研究就23条立法和就立法规管「假消息」丶「假新闻」进行法律研究，并由时任政务司长李家超负责，引起新闻界反弹；及至今年1月，李家超接受《商报》访问时首次放软口风，称个人希望行业以自律形式规管不良信息丶假信息等行为；但又同时补充，有危害国家安全的假新闻，即借新闻来发放一些有政治目的的信息，须要警惕。

而在《星岛日报》今日刊出的专访中，李家超谈到同一问题时表明，任何立法工作必须考虑需要，因为香港是自由社会，「我的态度是，如果不需要立法，最好不要立法」，认为若自我规律丶行业操守令问题可控，希望不用立法手段处理，「不会因为伤风咳，就当是癌症处理」。至於目前情况是否可控，李家超说，若论优次，会优先处理《基本法》第23条。

根据《基本法》23条，港府须自行立法禁止七种与国安相关的罪行，分别是叛国丶分裂国家丶煽动叛乱丶颠覆北京的中央人民政府及窃取国家机密的行为，以及禁止外国的政治性组织或团体在香港进行政治活动丶禁止香港政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。

李家超没有改变23条最迟明年立法的目标，但亦表示愈快立法愈好，可是绝不能因为「交差」而忽视某些风险，不希望立法後才发现不足以应付而反覆修改，政府正审视不同国家及地区强化维护国安措施，但不会把不同国家的不同措施叠加作为处理手段。

强调行政主导的李家超，在输入外劳等主要议题上都被议员质疑政府漠视他们的意见，是「行政霸道」，他在专访中被问及是否过於强势时表示，行政立法关系演变过程要磨合，强调政府愿意接受不同意见甚至批评，但须视乎出发点，若是为事情好，都是非常正面丶有建设性，但若是用心不良丶做破坏力量丶做幌子丶故意挑拨仇恨，那便不一样。他深信，立法会对政府政策有意见，不是用心不良，更不是2019年以前的「拉布」丶「瘫痪」立法会等乱象。

另外，李家超接受英文报章《南华早报》专访时，对香港疫後经济复苏审慎乐观，但认为，海外投资及资产重回香港的反应超出预期，相信第三季的经济数据会有更好表现。他又说，与各司局长近期的外访行程有不错成果，并透露香港今年9月举办的「一带一路峰会」将有破纪录的海外嘉宾出席。

对於接连有跨国企业撤出香港，或将区域总部迁移到其他地区，李家超表示，希望有关行动并非出於政治考虑，强调香港的自由及独特优势，欢迎任何企业来港发展。

当被问到会否争取连任时，李家超表示，要先做好眼前使命，但又说，馀下四年任期未必能完成所有事情。

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