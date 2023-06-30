日本记者被拒入境香港首例 著有2019年反修例运动书籍

香港/国安法

在《港区国安法》生效满三年之际，一名为《日本福布斯》杂志撰文的日本自由记者被港府拒绝入境，扣留一晚後於今(30日)早被送上返回东京的航班，成为首名被拒入境的新闻工作者，亦是第二位被拒入境的日本媒体人。虽然港府没有给予拒绝入境的理由，但小川善照与之前被拒入境的摄影师几石伦子一样，曾撰写有关2019年反修例运动的书籍。谴责港府此举的「日本香港民主连盟」形容，这象徵新闻自由和个人出入境自由因国安法而完全消失。

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根据港人在日组织「日本香港民主连盟」(下称连盟)今午公布，日本自由记者小川善照昨晚由东京乘坐航班抵港，准备采访香港在《国安法》生效三年後的情况，但在入境时被香港入境处职员盘问和拘留数小时後，以《入境条例》第11条拒绝他入境香港。

《入境条例》的相关条例订明，不具香港居留权人士，可由入境事务主任决定是否准许入境，当中不涉及须给予理由。

小川善照其後被入境处人员送到指定的羁留设施过夜，并在今晨稍早时候送上飞返东京的航班。

根据公开资料，小川善照一直有为《日本福布斯》杂志等媒体撰写专栏，曾在2014年到港采访雨伞运动，新作是为2019年的香港民主运动着书，分别是《香港示威战记》及《现场见证 香港镇压的可怕真相》。

本身是香港前区议员丶现与妻子在日本进修的连盟发言人叶锦龙指出，虽然过往有不同国家的记者被港府拒绝入境，但却是日本记者首例，他估计，小川善照被拒入境是因为他的采访和着作表达出他支持香港民主化运动，与港府观点不同。他认为，日本与香港是互相免签证协议的地区，在国安法落实三周年出现有记者被拒绝入境，「证明香港的新闻自由及任何人进出香港的自由因国安法施行而完全消失的象徵。」

连盟强烈谴责港府无理拒纪日本记者入境香港，要求日本政府采取强硬行动保障日本国民的出入境自由。

这是半年内第二宗日本媒体人被拒入境香港事件，首宗发生在去年底，曾推出纪录2019年反修例运动摄影集《VOICE 香港 2019》的日本女摄影师几石伦子（Michiko Kiseki）今年1月初在脸书发文，指去年底被拒入境香港，扣留一晚後遭遣返日本，概叹「亲身感觉到『香港的自由没有了』。」入境处回覆传媒查询时只表示，不评论个别个案，强调按照相关法律处理入境个案。

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