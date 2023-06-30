民间电台「7.1」起停播 国安法後第15间 「无国界」忧香港多元化再削

香港/新闻自由

(民间电台)是香港人的骄傲，我们无牌广播18年，都只是被罚6万几(港)元，不用坐监！哈哈！」 该台台长曾健成不无自嘲地说，因为他为了争取开放大气电波，虽被当局查封丶没收器材丶检控丶罚款，但仍坚持广播，以致判罚该台的时任区域法院法官游德康亦赞扬该台的争取目标「意识高尚」，但《港区国安法》出台三年来，节目嘉宾因感「红线」模糊而渐多拒绝出席，银行户口亦由去年开始被停收捐款，「民台」惟有宣布停播，成为直接或间接因国安法而停止营运的第15间传媒。

香港民间电台不时举办论坛来争取民主和开放大气电波, 发言嘉宾多为民主派著名人士. 红圈者为曾健成

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曾健成昨(29日)向本台预告，今晚由他连续广播四小时，回顾「民台」18年的历史，直至午夜12时，然後便会停播。这意味它是在《港区国安法》踏入第四年丶香港特区成立26周年的7月1日正式告别听众，但昵称「阿牛」的曾健成坦言，挑这一天只是「好记数」，与国安法或香港回归等纪念日无关，反而宣布停播的日子则具有特别意义：「你记得那是《苹果》停刊两周年的日子吧！」

「民台」是在本月23日深夜接近凌晨时分在其脸书上公布，预告今日最後广播。而在两年前的6月23日，香港《苹果日报》宣布，翌日(即24日)停刊；同属壹传媒集团的壹周刊则是当年即日(23日)停刊。

民台在公布中解释停播决定时指出，「面对政治形势断崖式转变，红线处处，形势凶险，节目难以邀请嘉宾。最近，民台的银行户口更遭『被封锁』，而租金亦只可应付到 8月，便无以为继。」

「阿牛」指出，银行户口其实在一年前已不能接收捐款，银行方面老是说有问题要澄清，拒绝接收存款，经多次争取不果，惟有在两个月前结束户口，取回数万元馀款支付各项开支。

他更透露，早在去年已跟法官说，不会再争取开放大气电波，因为与国安法相比，过时的《电讯条例》实在不算什麽。

无国界记者吁港府停止打压独立媒体

香港民间电台因无牌广播而多次被控, 但从未有人因此入狱,与国安法后情况大相迳庭.圈中人为曾健成。 © 法广/麦燕庭/2013年资料图片

曾健成是民间电台创办人之一，以非牟利形式运作，曾在2005年9月按例向当局申请声音广播牌照，未成功便自同年10月3日起试播，以「突破封锁，主动出击」丶「宁鸣而死，不默而生」等口号和精神，挑战港府的大气电波政策。该台利用频率FM 102.8每晚广播，并透过网络广播节目，以致多次被控无牌提供广播服务，其中一次更是在政府总部外非法广播。

除了国安法引起的社会环境压力加剧，政府部门「依法办事」也成了另一种压力。曾健成透露，今年初突然接获税务局信件，要求民间电台报税，「这是从未试过的」。

开公司报税本是天经地义，但税务局一般是抽查，据本台了解，对於一些明知是倚靠捐款而勉力经营的，一般甚少抽查。但这些组织近年反而成了抽查对象，而问题更大的是，不少核数师为免被当局盯上而惹来不必要的麻烦，拒接相关组织的核数工作，以致难以满足法例要求，有政党甚至因此拖了两年也未能解散，因为解散清盘也需提交核数报告。

在多重考虑下，曾健成月初与合伙人商量後决定，解散董事局，暂停营运。但他并未完全放弃，仍在思索如何与听众或支持者「有缘再会」，而前提是找到资金：「我(昨日)仲买紧六合彩，今次奖金有3800万」。但该台脸书今早已公布如期告别：「民间电台今晚无奈的最後的讲播」，看来曾健成的发财大计仍须努力。至低限度，他要预留款项，为下月19日开庭审讯丶涉及他和两名民间电台义工因去年5月28日在铜锣湾摆设街站声援在囚者而被控「未经准许而在政府土地展示/张贴招贴或海报」罪的可能罚款。

总部在法国巴黎的促进新闻自由组织「无国界记者」28日发表声明，形容民间电台是在受到当局压力後停止运作，促请港府停止针对独立媒体的骚扰行动，容许媒体全然自由地运作。

该组织的东亚办事处主任艾玮昂（Cédric Alviani）指出，民间电台多年来为香港的独立广播作出贡献，该台停止营运将对当地媒体多元化做成难以弥补的损失。「无国界记者」续称，《港区国安法》生效後，港府持续打压独立媒体，已令香港的国际形象大受损害，促请港府停止打压传媒。

一度十分自由的香港，近年在全球新闻自由排行榜上每况愈下，今年在「无国界记者」的新闻自由榜180个国家或地区中，排名140位，较二十年前的18位大幅下滑。该组织月中时曾派员来港了解情况，明白记者面对恐吓和法律骚扰，而草拟中的《基本法》第23条立法将令独立声音更易被针对。不过，在种种压力下，当地仍有数千名记者努力向世界提供新闻。

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