美国新一批对台军售：价值4.4亿美元弹药及军事后勤装备

美国/台湾

美国周四（6月29日）宣布新一批对台湾军售，涉及价值4.4亿美元的弹药和军事后勤备件，作为其对台湾支持的一部分，这是今年美国对台第二批军售，也是拜登就任以来的第十次对台军售。

2023年1月11日，台湾高雄市，在农历新年前，模拟防御北京入侵备战强化演习中的台湾士兵

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法新社报道，此次中等规模的军售并没有扩大美国向台湾提供武器的范围，但却是在美国与中国试图稳定双方间紧张关系时进行的。

据美国国务院向国会的通报，此次军售内容有提供价值3.322亿美元的弹药，包括30毫米高爆燃烧曳光弹、多功能弹药及训练弹等，以及价值1.08亿美元的武器和军用车辆备件。

国务院表示，该军售将帮助台湾 "保持可靠的防御能力"，但 "不会改变该地区的基本军事平衡"。

报道指，美国国会有权拒绝该军售，但其可能性非常小，目前美国多数议员正推动美国面对中国增加对台湾的军事支持。

这是拜登2021年1月上任以来，第10度对台军售，也是今年第2度军售案。

美国国务卿布林肯刚刚于6月中旬对北京进行了两天罕见访问，期间双方都坚持各自就台湾问题的立场，同时希望保持沟通，以防止紧张局势升级为武装对峙。

台湾方面，据中央社报道，台湾国防部周五就军售表示，中共不断扩大军事与灰色地带压迫，已对台湾形成严峻威胁，此次美方宣布对台军售项目，除有助于建构台湾应对中共军事威胁，同时也可强化防卫韧性，满足台湾的作战演训任务所需。

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