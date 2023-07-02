因不受审查台湾音乐在华语世界影响力巨大

台湾第34届金曲奖颁奖典礼7月1日落幕，路透社加以评论，题为：“台湾在年度音乐大奖颂扬语言多元性”，称台湾音乐圈在华语世界影响力巨大，部分原因在于音乐创造力不受审查制度阻碍。

广告 继续浏览后续

路透社评析，金曲奖是华语世界最负盛名的娱乐盛事之一，不仅表扬华语流行音乐，也表彰以台语、客语、原住民语演唱的音乐人，显见政府致力推广华语之外的语言。

中央社引述报道：尽管台湾教育界和政府主要使用的仍是华语，其他语言也受到大力鼓励与支持。反观中国宪法虽然保护少数民族语言，但实际上只推广华语。资深歌手彭佳慧首次录制客语专辑就获颁最佳客语歌手奖，她在得奖感言中说：「我的朋友问我说，为什么好好的中文歌不唱…我觉得唱歌不应该有语言的限制。」

不擅长台语的郑宜农荣获最佳台语女歌手奖、最佳台语专辑奖，她在致词时说：「谢谢台语，这个语言教会我低头，它教我慢下来。」

排湾族歌手葛西瓦与Matzka昨晚合体用母语飙唱。 Matzka夺得最佳原住民语专辑奖，葛西瓦也获颁最佳原住民语歌手奖、评审团奖。路透社指出，虽然台湾人口只有2300万，但台湾音乐圈在华语世界有着巨大影响力，部分原因在于创造力不受审查制度阻碍。

台湾总统蔡英文今天凌晨在社群媒体脸书和Instagram页面写道，喜爱音乐的心「消除了不同族群间的语言疆界」。贴文还说：「在这里，不管大家用的是什么语言，台语、客语、原住民族语、华语、英语、日语，都可以自由歌唱，也让我们凝聚在一起。」

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅