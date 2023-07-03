澳门 6月赌收略差预期 半年赌收只及疫情前一半

澳门

随着中国经济不似预期，澳门6月份的博彩收入亦略低於市场预期，只有152.07亿澳门元（下同，折合约17.3亿欧元)，令今年上半年的博彩收入累计达801.36亿元，已达政府全年目标1300亿元的62%，有经营赌场的公司估计，全年博彩收入至少达1500亿元，较政府目标多15%。不过，上半年的赌收其实只及疫情前的2019年同期的54%水平。

广告 继续浏览后续

澳门博彩监察协调局发布最新博彩收入数据，显示中国通关半年来，澳门赌收均录得按年上升，单是6月份，博彩收入便又上升至152.07亿元，按年上升5.13倍；按月则微跌2.3%，主因是5月份有黄金周假期效应和有多一个历日。

若以日均计算，6月份的日均博彩收入高於5月份，达5.07亿元，较5月份的5.02亿元多约1%，也是41个月以来最高。券商花旗相信，6月份日均博彩收入表现强劲，主因是香港歌手张学友在当地举行演唱会，带动人流。而本月份会继续有不同巨星登场，日均博彩收入料将进一步上升至5.16亿元。

综合计算，澳门上半年博彩毛收入累计达801.36亿元，同比上升2.05倍。在澳门营运赌场酒店的实德环球副主席马浩文预期，澳门博彩收入在下半年能进一步复苏，预料全年博彩收入至少达1500亿元。

不过，香港股票分析师协会副主席郭思治预料，中国经济不明朗，即使内地的访澳旅客增加，预计博彩收入也未必会爆发性地上升。而劵商摩通亦表示，从第二季数据看来，454.94亿的赌收虽较首季上升三成一，中场博彩收入亦已回复至疫情前的85%水平，但贵宾厅的博彩收入只回复至疫情前的24%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅