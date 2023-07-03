英外相批评港警通缉8名在外港人 澳外长：深感关切

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英国外交发展大臣克莱弗利（James Cleverly）7月3日发表声明，批评香港警方国安处悬赏通缉8名身处海外港人的决定，指出部分人身处英国，认为是中国域外法律影响力的又一例证。此外，澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，澳大利亚政府仍然非常关切利用香港国安法逮捕或恐吓那些支持民主的人士。

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据中国官媒新华社报导，香港特区政府警务处3日举行发布会表示，香港警方早前已向法庭申请拘捕令，通缉任建峰、袁弓夷、郭凤仪、郭荣铿、许智峯、蒙兆达、刘祖廸、罗冠聪8人，每人悬赏100万港元，希望公众就有关人士或相关案件提供消息。

香港警方称，上述被通缉人士涉嫌干犯危害国家安全罪，多次在海外公开集会，鼓吹“港独”，“勾结反华势力，请求外国对国家和香港特区采取制裁或其他敌对行为”。警方已掌握上述其犯罪证据，会全力追究。警方强调，香港国安法具有域外效力，符合国际法原则，因此警方有责任依法追究在境外干犯香港国安法罪行的人。同时呼吁被通缉8人回港自首。

英国外相克莱弗利周一通过声明表示，“我们不会容忍中国在英国和海外恐吓及压制个人的任何企图。英国将始终捍卫言论自由的普世权利，并为那些被针对的人挺身而出。”

克莱弗利续称，“我们强烈反对中国强加给香港的《国安法》，包括其治外法权，违反了具有法律约束力的《中英联合声明》。我们呼吁北京取消《国安法》，并呼吁香港当局停止针对那些支持自由和民主的人士的行为。”

英国外交部的声明提及，“自2021年3月13日以来，英国已宣布中国处于持续不遵守《中英联合声明》的状态。英国于2020年7月20日中止了与香港的引渡协议，以应对北京实施的《国安法》。”

英国外交部称，“英国继续领导国际努力，为香港人挺身而出，指出侵犯他们的权利和自由，并要求中国履行其国际义务。”

另据澳大利亚广播公司（ABC）报导，澳洲外长黄英贤表示，澳大利亚政府仍然非常关切利用香港国安法逮捕或恐吓那些支持民主的人士。她说，“澳大利亚政府深感失望”。

黄英贤称，“言论和集会自由对我们的民主至关重要，我们将支持那些在澳大利亚行使这些权利的人。澳大利亚仍然对香港的权利、自由和自治权持续受到侵蚀深感关切。” 据悉，被通缉的前法政汇思召集人任建峰是澳洲公民。

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