台湾新增孟买办事处 印度学者：台印有望强化海事合作

台印关系升温

台湾外交部7月5日宣布，将在印度第一大城孟买设立「驻孟买台北经济文化办事处」，以深化台印交流合作，目前正进行筹备作业。与此同时，印度学者认为这可促进印度与台湾在经济与海事领域的合作，且显示印度不会因为中国因素而避与台湾交往。

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据台外交部发布新闻稿指出，由于台湾与印度近年在经贸、科技、关键供应链、文化、教育及传统医药等各领域取得长足进展，台湾将增设驻孟买办事处。

自1995年设立新德里代表处外，台湾2012年又在清奈设处，此后近6成台商前往南印度投资设厂，清奈及其周边区域受益于台湾制造业者投资。台湾在孟买设处后，也将在印度西部区域发挥类似作用。

印度2022年成为全球第五大经济体，并于今年成为全球人口最多国家，据台外交部表示，印度凭借庞大市场利基与潜在商机，已成为全球企业首选投资地点，孟买为印度第一大城、印度金融中心，以及拥有全印度第一大港口，美、日、英、澳等多数国家均在孟买设有总领事馆。

与此同时，中央社新德里消息称，新增孟买办事处，印度学者认为这可促进印度与台湾在经济与海事领域的合作，且显示印度不会因为中国因素而避与台湾交往。

印度尼赫鲁大学国际问题研究院院长谢钢（Srikanth Kondapalli）向中央社记者表示，印度武装部队在孟买设有海军基地，是印度对印太海事区域投射影响力的据点，驻孟买办事处成立后，可加强与印度之间的海事合作。

关于台湾在孟买设处是否会进一步冲击已经紧绷的印度与中国关系？中央社则援引印度智库「中国分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究员夏海娜（Namrata Hasija）指出，在地缘政治上，印度一向做对自己有利的事，允许台湾在孟买设处对印度有利，特别是在经济方面，不需要考虑其他国家的感受。

还有一名消息人士告诉中央社，印度政府对于台湾在孟买设处态度正面。

他说，孟买是印度面向中亚、中东及非洲的门户，在航运以及人员交流上占有重要地位，也可以成为台商远望这些地区的滩头堡。

目前在印度营运的台湾厂商约有190家，多集中在德里都会圈、清奈和班加罗尔（Bangalore）。马哈拉什特拉省高层期盼台湾在孟买设处后，能吸引台商前往投资，促进双方贸易、科技与文化的交流。

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