升级：港警带走更多人助查罗冠聪 英国将向北京提抗议 促撤悬红 中方反提交涉

香港/国安法

在悬红通缉八名海外港人後，香港警方昨(13日)早再带走两男一女协助调查，其中一人据悉是前香港众志常委林淳轩，令因前众志主席罗冠聪被通缉而被警方查问或拘捕的人增至最少九人。事件引发中英争执升级，英国预告，外相将派员就港府近日行为向中国驻英大使正式抗议；中方随即「约谈」英国外交部官员，就英方在香港问题上的言行提出「严正交涉」，表达强烈不满和坚决反对，促对方停手。

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英国外交丶联邦及发展事务国务大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）在当地时间周四(13日)下议院发表《部长声明》，指香港当局悬红通缉已是不可接受，针对被通缉者的家人亲友更是在散播恐惧（campaign of fear），目的是要恐吓和平维权者，令他们噤声，相关做法只会进一步破坏香港的国际形象和地位。她更反驳中方声称《港区国安法》为香港带来长治久安之说，指这只会损害香港的独特性丶多元化及活力，长此以往，只会与商界渐行渐远(alienate)，令香港的国际金融中心地位蒙受风险。

她重申，英国绝不容忍中方或香港当局伤害或滋扰在英国的人，认为这会阴损该国的民主和基本人权。她透露，基於港府对英方早前的呼吁听而不闻，外相已指示高级官员，就香港当局近期的行动向中国驻英大使提出正式抗议。

多位来自不同党派的议员回应时齐声批评港府做法，不少议员要求政府应采取更多行动，在回答苏格兰民族党议员戴尔(Martyn Day)时，卓雅敏明言，她谴责当局悬红通缉，并要求当局撤回悬红，重申有关通缉令在英国无效。不过，她没有回应英国会否制裁香港特首李家超。

美国国务院首次回应香港警方发出通缉令时，既谴责通缉，亦呼吁当局撤回悬红，而英国外相祁湛明（James Cleverly）则只是批评，并再次要求北京撤销国安法。

中港反对英国官员和政客批警方行动

港府今(14日)早发稿，对英国官员和政客的言论表示「强烈反对和谴责」，认为是抹黑和试图「妖魔化」警方行动。发言人强调，无论有关国家如何包庇和尝试为潜逃人士开脱，都无法改变涉案人在海外涉嫌继续国安罪行，形容警方国安处的行动「合情丶合理丶合法，更是必须。」

中国驻英大使馆於卓雅敏在国会发表声明後即晚(香港时间今早5时)在官网发稿，指大使郑泽光当天约谈英国外交发展部官员，就英方在涉港问题的「错误言行」提出严正交涉，表达强烈不满和坚决反对，指英方无权对香港警方的执法行动说三道四，敦促英方停止干涉香港事务和中国内政。

郑泽光指出，英方「为『反中乱港』分子摇旗呐喊丶包庇罪犯，完全是颠倒是非丶亵渎法治丶粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。」

林淳轩等三人已被扣查24小时 警指不排除有拘捕行动

国安处本月3日通缉八名身处海外丶涉嫌干犯《港区国安法》的港人，当中包括罗冠聪，警方继早前带走罗的父母兄长查问及拘捕五名前众志成员後，於昨晨搜查另一名前众志常委林淳轩的住所，并带返警署继续调查，至今早仍未获释。警方回覆本台查询时表示，昨日的「相关行动仍在进行中，不排除会有其他执法行动，包括拘捕。」

警方日前以涉嫌串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪和串谋煽动罪拘捕五名前众志成员，当中包括前主席林朗彦。据悉五人被指涉嫌透过营运手机应用程式「Mee惩罚师」赚取资金，并以此支援罗冠聪从事危害国安活动。

国安处各悬红100万元通缉的八名海外港人，除前立法会议员罗冠聪外，还有前议员郭荣铿和许智峯，以及法律学者任建峰丶香港民主委员会)执行总监郭凤仪丶香港劳权监察总干事蒙兆达丶香港议会筹组人袁弓夷及刘祖廸。警方指他们涉嫌勾结外国或境外势力危害国安丶涉嫌煽动分裂国家等罪。

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