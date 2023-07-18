安倍昭惠率团访台向安倍晋三铜像献花明会晤蔡英文

日本已故前首相安倍晋三的夫人安倍昭惠，由日本参议员山谷惠理子和北村经夫陪同，昨天抵台访问四天。台湾外交部表示，安倍昭惠以具体行动展现对台湾的支持，彰显台日友谊历久弥坚。

日本已故前首相安倍晋三夫人安倍昭惠（中）2023年7月17日抵 台展开访问行程，晚间与副总统赖清德（左）一同在台北出席欢迎晚宴，并与台湾安倍晋三之友会会长陈唐山（右）同台举杯致意。

广告 继续浏览后续

日本前首相安倍晋三去年原定访问台湾，到李登辉的墓园祭拜，不料7月8日遇刺身亡。安倍昭惠这次是应「台湾安倍晋三之友会」邀请访台。她说，安倍晋三去世时，台湾很多人感到悲伤，不但献花、设立铜像，还举办音乐会，对这些温馨的关怀表示感谢，是她此行的目的之一。

安倍昭惠今天(18)前往高雄红毛港保安堂，向安倍晋三的铜像献花致意，台湾监察院长陈菊、高雄市长陈其迈、高雄市议会议长康裕成等人都陪同参与，在主持人唱名下，也依序向安倍晋三铜像献花。

安倍昭惠说，感谢台湾竖立这个铜像，她知道后，既惊讶又高兴，感谢台湾民众如此感念安倍晋三。

她并表示，保安堂长久以来一直祭拜140多位日本军舰官兵，身为日本人，要再次向台湾表达感谢。她说，战争是绝不容许发生的事，但这些毕竟是过去为了日本而战的英灵，而她丈夫生前也致力于迎接这些英灵回到日本。

安倍昭惠说，相信她的丈夫及这140多位官兵的英灵，今后也会为台湾和日本之间的友好而努力。

另外，她也再次感谢台湾在东日本地震时伸出援手，透过这次参访，也让她再度深刻体会到台湾和日本相通、友好的关系。

陈菊致词表示，安倍晋三非常爱护、支持台湾，台湾人永远不会忘记安倍晋三说过的「台湾加油」及「台湾有事，日本有事」的话，让台湾感到不孤单。

陈其迈则说，安倍晋三开启了台湾与日本有史以来最紧密的伙伴关系，去年不幸辞世，令人震惊哀痛。他相信安倍晋三已化为星辰，在天上持续温柔守护夫人及守护台湾与日本的珍贵羁绊。

高雄红毛港保安堂供奉二战阵亡的日本军舰官兵，跟日本渊源很深，在安倍晋三遇刺后，保安堂也竖立了安倍晋三的铜像，感念安倍晋三对台湾的支持与爱护。

明天，安倍昭惠访问团将前往五指山国军公墓吊唁台湾前总统李登辉，并将会晤台湾总统蔡英文和副总统赖清德。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅