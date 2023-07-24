在港中国外交代表转任中联办副手 论者：加强香港事务的国际评估以应对打压

中国/香港

中国政府的驻香港机构向来泾渭分明，但近日出现少见的跨系统调任。根据国务院公布，在任两年的外交部驻港特派员刘光源，调任中央政府驻香港联络办公室(中联办)副主任，并免去陈冬的中联办副主任职务。中国港澳研究会顾问刘兆佳认为，调任反映北京要借助刘的外交和国家安全事务经验，应对西方国家，特别是美国的打压可能升级。

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国务院昨(23日)午作出公布，但据了解，刘光源在本月20日已经以中联办副主任的身分现身中联办，而中联办的「主要官员」栏已作出更新；不过，刘光源原来服务的外交部驻港公署网页则仍未更新，截至今日中午，特派员仍是刘光源，而他在本月19日仍然以特派员身分接受爱尔兰驻港总领事柯德文离任拜会和科威特驻港总领事格尼姆的到任拜会。刘的两份工作可谓无缝交接，而新的驻港特派员则未见公布。

在《港区国安法》实施并设置国安公署前，中国国务院的在港机构一向由外交部和港澳系统分领，鲜少跨系统出任，长期在外交系统工作的姜恩柱和王光亚分别出任中联办前主任和港澳办前主任这两个特例，都是在二人接近退休时出任，与刘光源以特派员身分调任属港澳系统的中联办丶且只任副主任，不尽相同，虽然根据中联办网页的架构图表，刘光源应是第一副主任，有可能与特派员同属副部级职位。

中国国家主席习近平2017年连任中共党总书记後，高官职务调任不时打破传统， 有评论指他更着重官员能力，但亦有评论指他要打破固有派系，又或是手上可用人材不足有关。

由北京港澳办成立的中国全国港澳研究会，其顾问刘兆佳向不同传媒分析，今次人事调动反映中央港澳办组建後，中联办被赋予更重的角色，而中联办现时加入富有外交经验和国安经验的刘光源，反映北京政府是要更好应对越加恶劣和多变的国际新形势，中联办日後处理香港事务可能会更多考虑国际因素。

他又说，刘光源出任外交部驻港特派员已两年，熟悉香港形势和事务，有助中联办和港府应对西方国家，尤其是预料来自美国的打压可能升级。

根据公开资料，刘光源1986年加入中国外交部，在外交系统三作超过三十年，其间两度驻美，包括2007至2010年担任中国驻美大使馆公使，调任香港前曾任中国驻波兰大使及外交部涉外安全司司长。刘在2021年调任外交部驻港特派员公署，履新时表明，其工作重点是防范外部势力干预香港事务，认定香港当时出现的问题实质是一场涉及「夺权与反夺权」丶「颠覆与反颠覆」丶「渗透与反渗透」的较量。

至於被免去中联办副主任职务的陈冬，2017年调任香港前，长期在家乡福建任职，曾任共青团福建省委书记丶副福建省长丶福建省委常委丶政法委书记等，《星岛日报》早前报道，他将返回福建出任当地人大常委会副主任。

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