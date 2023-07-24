香港加籍前骑警被控非法为中国收集情报 协助恐吓目标人物

香港自由

继近期数名海外华人被指为中国政府进行间谍工作後，一名在香港从事商业调查工作的前加拿大皇家骑警，被指为中国收集情报六年，以便对方寻找目标人物并施加恐吓，涉嫌干犯《资讯安全法》中为外国利益进行准备工作和串谋两项罪名，将於明日(周二)提堂。

William Majcher (小图）在中国被指长臂管辖声中遭检控, 指他涉嫌为中国非法提供信息

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现年60岁的被告 William Majcher在当地时间上周五(21日)已透过视讯出庭，根据加拿大满地可(Montreal)皇家骑警的新闻公告，Majcher被指为外国政府进行干预，涉嫌在2014至19年间，利用自身的知识和在加拿大的广泛人脉网络获取情报或服务，涉嫌协助中国政府「在加拿大法律范围之外识别和恐吓他人」，令中国从中得益。当局未有披露Majcher协助中国找到或恐吓的身分及其国籍，但强调事件与选举或政治无关。

根据加国法律，Majcher 被控的两项罪名，一旦罪名成立，每项最高刑罚是监禁两年。

加拿大皇家骑警透露，专责调查涉及国家安全丶极端主义和恐怖主义的综合国家安全执法小组(INSET)，2021年秋季起已启动针对Majcher所作「可疑活动」的调查，直至他上周由香港返回加国後，於上周四在温哥华将他拘捕，并提出指控。

根据演讲者组织Speakers Connect和领英等平台资料，Majcher1985年加入加拿大皇家骑警，服务骑警20年间，曾当过特工和调查多宗「洗黑钱」大案及金融罪行，2005年被暂停职务後，翌年来港开设公司，为银行架设投资平台，客户包括「一定数量」的中国国企和民企，其後於2016年成立企业投资风险顾问公司 EMIDR，工作包括为公司设置军事级的科网安全设备丶情报收集丶洗钱和资产追回服务等。此公司的网站现已不能浏览。

他不时接受传媒访问，言论倾向支持中国国家主席习近平的反贪，2022年更曾在香港大学的「播客」中大谈其经历和经验，最近更曾获邀在英国国会小组中就如何在中国和西方的科技互信不足中沟通为题发表演讲。

加拿大皇家骑警发言人承认，中国政府似乎是 EMIDR的客户，但高级警官 Beaudoin接受加拿大广播公司访问时表示，当局未能指明，对 Majcher 的指控是否与其过往的受雇纪录有关。

澳洲广播公司2019年时曾报道，中国政府在一项名为「龙计划」的行动中聘用EMIDR，以追回非法由中国吸走的资金。Majcher在报道中承认，他是为不同政府和企业追回其份内资金的「枪手」，在「龙计划」中，他为一家与中国警方有「某种形式关系」的第三方工作。

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