美众院通过《台湾国际团结法》反制中国曲解联大2758号决议

美台关系

美国国会众议院7月25日口头表决通过一部旨在协助台湾抵御中国外交孤立的法案，内容主张联大2758号决议只承认中华人民共和国的代表是中国在联合国唯一的合法代表，并未涉及台湾在联合国的代表权，也没有对中华人民共和国与台湾的关系采取立场，或包含任何涉及台湾主权的声明。

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据美国之音报道，《台湾国际团结法》（Taiwan International Solidarity Act）是由弗吉尼亚州民主党联邦众议员杰拉德·康纳利（Gerald Connolly）在今年2月提出的跨党派立法，联署成员包括肯塔基共和党籍众议员安迪·巴尔（Andy Barr）、犹他州共和党籍的匡希恆（John Curtis）等10多位议员。

《台湾国际团结法》的立法目的是要修改2019年的《台湾盟邦国际保障与强化倡议法》(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act) 按照英语缩写简称为《台北法》，以抗击中国企图在国际组织中宣示对台湾拥有主权的做法。该法并已由时任总统特朗普签署生效。

美国之音引述共和党众议员巴尔说，台湾是美国的重要伙伴，当前正面对中国共产党日益咄咄逼人的压迫，中国军事压迫是对台湾最公开的胁迫，但中共在几乎所有国际组织的影响力却是最为普遍的，它正在接管领导层地位，长期以来都在暗中采取策略将台湾排除在国际社会外，最明显的例子就是中国共产党对联合国2758号决议的操纵。

巴尔强调出：“1971年通过的此一决议承认中华人民共和国是中国在联合国的代表，但它没有提到台湾在联合国的代表权或主权，然而中共的官方宣传却错误地宣称这个决议主张中华人民共和国代表台湾，北京也利用它来作为武器以阻止台湾参与国际组织。这个决议原本的目的是要将所有国家团结在一起，但反而却被用来孤立台湾。我们不能允许这种对自由的公然侵犯不受挑战。”

报道续称，《台湾国际团结法》明定美国的政策是要运用它在国际组织的地位来抵御中国在这些组织针对台湾议题使用其影响力，法案要求联邦政府鼓励美国的盟友反对中国削弱台湾与其他国家的外交关系与伙伴关系的作为，并扩大对美国国务院现有报告的规范，要求报告必须包括中国如何阻碍台湾外交关系的信息。

该法案要求在《台北法》中加入美国“倡议国际组织抗拒中华人民共和国扭曲‘一个中国’立场”的文字，并指示美国政府在所有国际组织的代表运用美国的发言权、表决权和影响力倡议这些组织抗拒中华人民共和国试图扭曲涉及台湾的决定、文字、政策或程序。

值得一提的是，该法案在《台北法》第2款关于台湾外交关系的部分加入一段条文：“联合国大会2758(XXVI)号决议承认了中华人民共和国的代表是中国在联合国唯一合法代表。决议没有处理台湾及其人民在联合国或任何相关组织的代表权议题，决议也没有对中华人民共和国与台湾的关系采取立场，或包含任何关于台湾主权的声明。”

不过，报道也指出，《台湾国际团结法》目前在参议院还没见到有相应的立法。任何法案都必须在众议院和参议院两院分别由全院通过一致文本，才能递交总统签署成法。

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