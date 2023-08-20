台经贸办：中方批台贸易限制违反事实台湾将防卫或反制

中国商务部17日公布台湾对大陆实行贸易限制措施的初步调查结果，认为违反世贸组织(WTO)规定，甚至表明，会就调查情况，对「海峡两岸经济合作架构协议」（ECFA）采取相对应措施。对此，台湾继经济部之后，行政院「经贸谈判办公室」19日也跟进表态指出，这是违反事实的指控，强调台湾绝不会坐视，将采取必要的防卫或反制措施。

中国商务部对台湾产的聚碳酸酯实施反倾销税，行政院长陈建仁（前左）2023年8月15日在高雄接受媒体联访表示，政府已协助业者进行诉讼，中国的做法实际上无助于两岸之间贸易正常往来，而且也对台湾业者相当不公平。前右为法务部长蔡清祥。

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中国商务部指出，台湾对大陆实施的贸易限制措施涉嫌违反WTO的「非歧视原则」和「普遍取消数量限制」等规则，大陆曾在过去的世贸组织对台贸易政策审议中多次表达关切，呼吁台湾确实履行世贸承诺，但到现在，台湾并没有改变相关做法。必要时，中国会就调查情况，对两岸之间的ECFA采取相对应措施。

台湾行政院「经贸谈判办公室」则指出，有关陆方指控台湾限制其产品进口，起因于两岸分别在2001年12月及2002年1月加入WTO，当时双方并没有就彼此贸易体制与措施进行协商，尽管大陆农工产品对台湾有重大影响，但台湾仍展现善意，从来没有使用排除条款，以保留咨商空间，同时还逐步自主开放3952项产品，到现在，已经准许了9840项大陆农工产品进口。

台湾经贸办强调，由于台湾并没有违反WTO规范，陆方多年来也从没要求协商，因此，在这个时候启动贸易壁垒调查，完全欠缺正当性。而且，大陆商务部为进行调查而向台湾发放问卷调查的对象及内容，也违背了WTO的相关规范，如果想据此对台湾进行贸易报复，完全违背中方一再宣称的WTO原则及相关规范。

台湾经贸办指出，ECFA的目标，是遵循WTO的基本精神，透过两岸咨商，逐步减少双方货品贸易的关税和非关税障碍，但从2016年蔡政府上任后，中国当局罔顾两岸都是WTO会员的事实，以政治理由片面停止与台湾咨商。

台湾经贸谈判办公室表示，依据WTO明文规定，中国根据自行调查结果实行的片面措施，如果没有经过WTO争端解决机制充分辩论及合法裁判，都违背WTO规范。

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