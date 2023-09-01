超强台风「苏拉」袭粤 深港澳停工停课 今晚风更勁 逾400航班受影响

超强台风「苏拉」/深港澳

被形容为「完美风暴」的超强台风「苏拉」，连日令两岸四地政府严阵以待，在没有造成伤亡地略过台湾後，便逼近香港，令港府破例地提早半天预告，今(1日)天凌晨会发出第三高的 8号热带气旋警告信号，当台风傍晚最接近香港时更会考虑是否改挂更高风球。截至中午，已有部分地区出现水浸，居民要撤离；海陆空交通亦大受影响，暂有三百多班航班要取消，下午二时後，所有航班將基本上停航。

2023年9月1日，被形容为「完美风暴」的超强台风「苏拉」吹袭广东省一带，逼近香港。台风结构紧密，风眼清晰可见, 预示风力强劲(香港天文台1日早上10时半卫星截图)

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深圳「五停」 广东最高级别戒备

中国中央气象台亦因应「苏拉」发布最高级别的台风红色预警，预测该台风将於今天下午至夜间在广东省惠来至香港一带沿海登陆。面对苏拉可能是1949年建国以来登陆广东的其中一股最强台风，广东省已将防台风应急响应提升至最高一级；深圳市亦发出紧急动员令，宣布全市下午逐步「五停」：停课丶停工丶停业丶停市丶停运，而深圳机场更是在今天中午起已暂停航班升降，当局更要求居民，如非必要，不要外出；至於广东汕尾更是今早已全市停工丶停课丶停运，并疏散近一万人到安全地方，近八千艘各类渔船已回港避风。

作为防备，中海油位於南海的油气田，疏散七千多名海上作业人员。另外，中国国家防汛抗旱总指挥部已加派工作组到广东福建协助，交通运输部救助打捞局亦已部署16艘大功率救助船和 9架救助直升机加强应对。

港府总动员 下午航班停 今晚考虑改挂 8号以上风球

香港方面，政府亦严阵以待，以「全政府动员」规格迎接超强台风「苏拉」，意味有需要时可动员占港府编制约 55%的至少一万人处理及善後。作为港府第二把手的政务司司长陈国基昨午便率领10个局长级和处长级官员举行记者会，公布应对「苏拉」可能为香港带来的严重威胁的应变部署。

天文台长陈栢纬表示，「苏拉」在香港部分地区引发的风暴潮有可能达至历史高位，沿岸低洼地区或严重水浸，若「苏拉」在香港以南掠过，情况或会与 2018年「山竹」袭港相若，预计吐露港丶维港及大澳将会成为重灾区，其中吐露港水位或达海图基准面上5米，接近1962年「温黛」袭港纪录。

翻查纪录，「温黛」袭港期间，天文台悬挂最高的 10号风球，风暴期间有 183人死亡或失踪，是二次世界大战後造成最多人员伤亡的台风。更令人提高警戒的是，「温黛」当年亦是在 9月1日袭港，天文台总部当时录得最高 60分钟平均风速达到每小时 133公里；最高阵风每小时 259公里；最低瞬时海平面气压 953.2百帕，三项纪录至今仍未被打破。

至於 2018年9月16日袭港的超强台风「山竹」， 在香港造成超过 360人受伤，多个公共交通网络陷於瘫痪，港府因为没有宣布停工而备受抨击。

天文台自凌晨接近3时已因「苏拉」发出 8 号热带气旋警告信号，预计这个俗称的 8号风球会在今天馀下大部分时间悬挂，天文台中午时预计，按照现时预测路径，「苏拉」会在下午5时以每小时 185公里的中心最高风速进入香港100公里范围内，并於今晚至明早最接近香港，在天文台以南约 50公里内掠过。

天文台续称，会视乎本地风力变化，考虑在晚上 6时至 10时之间发出更高热带气旋警告信号。至於是改挂 9号抑或最高的10号风球，天文台未有透露。若预测不变，苏拉到周日基本上会远离香港，周日及周一风势会减弱，但仍会有骤雨。

当 8号风球高悬时，全港已停工停课，海上和陆上交通亦续步停驶，航班则在可行情况下维持，机场管理局表示，截至中午，有大约 366班航班取消丶约40班航班延误，而顺利运作的航班有 600班。至於下午 2时後的航班，基本上会取消，但机场不会关闭。

由於有超过三百班航班取消，大批旅客到场了解情况，以致航空公司柜位大排长龙。另外，亦有乘客因为资讯有误，错过昨晚的班机，预计须在机场乾等一天，改乘今晚的航班离开，现时不知航班会否停航，需要再到公司柜位了解。

澳门停通关 晚上改挂9号风球机会高

澳门方面，当地气象局亦於今日下午 2时改发 8号西北风球，预测当地风力将会增强，而今晚至明日凌晨改发 9号风球机会是中等至较高，清晨改发10号风球机会中等。气象局续称，距离「苏拉」中心外围约100至120公里附近，已录得10级或以上风力，预料「苏拉」有机会正面吹袭澳门。

气象局又指，由於苏拉将会非常接近珠江口，受天文大潮叠加风暴潮影响，预料明早低洼地区有机会出现 1.5米左右水浸，水位可能在短时间内快速上升。

受「苏拉」影响，连接澳门和珠海横琴的莲花大桥将会封闭，而横琴口岸亦会在下午3时许暂停通关。

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