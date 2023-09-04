一边吁参选一边打压 民主党四次筹款晚宴均因场地撤订而告吹

香港/政治

民主党原订今(4日)晚举办筹款晚宴，但昨早收到已承办晚宴的酒楼通知，指有玻璃在超强台风「苏拉」袭港後发现出现裂痕，须暂停营业以便维修，不能提供场地，晚宴被迫取消。这是这个全港历史最悠久的政党在过去14个月内第四次因商家突然取消供场以致筹款晚宴无法举行，涉及场所至少有九家。党主席罗健熙质疑，食肆屡次突然取消预订酒席是受到外来压力。有评论员认为，以政治原因伸手至商界，港人不会接受，亦打击香港的商业中心声誉。

可以筵开70席的宴会中心，声称因一扇窗出现裂痕(见小图)而取消民主党只有20席的筹款晚宴订场，图右可见同类窗。2023年9月4日。

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经改革的区议会选举将於12月举行，建制派人士曾呼吁民主党参选以突显新制容纳不同声音，而该党已开放让党员表达参选意向，本月稍後时间决定是否提名党员参选，而筹募选举经费亦是今次筹款晚会的目的之一，但仍再遭打压，罗健熙虽说事件不会影响该党对参选改议会的判断，却又明言，民主党的政治空间一直细小，而今次筹款晚宴告吹反映该党的政治空间仍然狭窄丶未有放松，该党亦没有把握有意参选者能否取得足够提名而得以「入闸」参选。

根据港府改革後的区议会，直选席位由现时的九成多大幅减至不足两成，参选者在取得50名当区选民提名後，仍须取得三个由政府委任的「三会」人分区委员会丶地区扑灭罪行委员会及地区消防安全委员会)各三个提名，并通过资格审查委员会确认其资格符合维护《基本法》和效忠政府的爱国标准。

报称涉行会成员施压 违香港多元包容

根据民主党交代，原订今晚举行的筹款晚宴，该党上月初已向近六十间食肆发送电邮，希望订场举办晚宴，有超过十间食肆表示愿意承接，并敲定於九龙仓集团旗下位於尖沙嘴的马哥孛罗香港太子酒店举行，并已售出20席席劵，但上周突然接获酒店通知，需取消预订，没有解释原因；该党遂转到启德邮轮码头的联邦宴会中心举行，却在举行前夕被通知因维修玻璃窗而无法提供场地。

罗健熙表示，食肆在筹备期间均十分配合，却在即将举行时才以「奇怪原因」，甚至不交代原因而取消预订，此等罕见情况於过去一年在该党身上再三发生，说是巧合也难以令人相信，质疑是食肆受到外部压力。

根据公开资料，民主党自去年7月中起，曾有四次筹办筹款晚会的纪录，但九个场所全都在举行前夕被撤订，有给出的「原因」包括会场附近有疫情确疹群组丶消防年度检查丶紧急维修丶抽风系统故障导致煤气故障丶原有订场者要求「包场」等。

罗健熙认为，晚宴被逼取消对港人及营商人士发放「坏的讯号」，指他们这样的合法丶正常团体「屡遇到种种小动作」，以致无法相聚吃饭筹款，又或食肆因受压力而无法承接生意，这对整个社会的开放多元和强调香港是一个自由经济城市，「是极之不理想。」

他不估计压力来源，但《明报》引述不具名的消息人士指出，有俨如英国内阁成员的行政会议某成员在背後发力施压，该报向该名行会成员查询是否真有其事，但不获回应。

评论：政治之手伸向商界实属不当

罗健熙又说，取消晚宴对该党近年艰困的财政状况有一定影响，会再探讨如何节流。而面对财政困难，该党不排除隔一段时间再办筹款宴会。原是香港最大政党的民主党，过往三大经费来源分别是奖券筹款丶晚宴筹款和议员上缴，但随着绝大部分区议员和所有立法会议员被递夺议席後，已出现财困，若筹款宴亦不能举行，财困将更加严重。

事实上，在马哥孛罗酒店取消场地预订前，现时立法会最大政党的民建联青年部副主席穆家骏曾在亲北京的《文汇报》撰文，质疑民主党不时作出「软对抗」，举办筹款晚宴可能是藉机「敛财乱港」，形容晚宴「很可能成为民主党继续隐性宣扬丶散播违法抗争讯息的平台」。

D100网上新闻节目主持人李锦洪今早评论事件时质疑当权者是否要对民主党赶尽杀绝，事件背後还涉及行会成员，这绝非港人所乐见和接受。他指出，打压民主党属政治决定，但把手伸到商业范畴，则已超越香港的正常范围，他更引述美国商务部长雷蒙多总结访华行程时曾提到，商界认为中共把手伸得太长太多，不利经济。

民主党上一次成功举办筹款晚宴是在 2019年，当时有多名政府高官到场。其後一次是在没有事先公布的情况下，於今年3月在一家酒家筵开两席，而出席者全是党内元老丶资深党友及现任核心委员。

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