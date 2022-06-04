港警力阻六四集会 部署大批警力戒备拦路人盘查

（法新社香港4日电） 香港当局今天力图阻止任何公开纪念六四天安门事件33周年的活动，警方警告集会可能违法。中国正努力删除所有令人忆起天安门事件的事物。

广告 继续浏览后续

香港当局先前已警告民众，今天「参加未经授权的集会」可能面临最高5年监禁的处罚。往年都有数万人参加在维多利亚公园举办的烛光晚会，当局今日已关闭公园大部分区域。

维多利亚公园和附近的铜锣湾购物区今天有大批警力部署戒备，多人被拦下盘查。

一名男子身穿黑色T恤、手拿象徵哀悼的白菊花，他被警方盘查后接受记者访问时表示：「警察警告我不要做任何吸引民众聚集的事。但人们要去上班，我只是带着一朵白菊花路过。」

「这是侵犯香港人的个人自由。」他说他之前每年都会参加维园烛光晚会。

过去的六四烛光晚会由现已解散的香港市民支援爱国民主运动联合会（简称支联会）主办，一名支联会前领导人今天拿着一束红白玫瑰四处走动，遭到警方包围，还被搜查包包。

过去香港挺民主团体设置摊位的步行区，今天也被封锁。港媒表示，一些记者发布的消息被撤下，且他们被限制只能待在记者区。

一名员警用扩音器对路人说：「继续前进。这里没什么好看的。」

法新社记者目睹，一名身穿黑色T恤的男子被一辆警车带走。 一名32岁的教练今天上午在维园附近向法新社表示：「政府非常害怕任何可能的集会。」她说自己以前没有固定参加六四烛光晚会的习惯，但少了这个活动是「社会的巨大损失」。

© 2022 AFP