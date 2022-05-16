游池禁穿布基尼夏天再成焦点 法城市将表决废除

（法新社格瑞诺布16日电） 阿尔卑斯山城市格瑞诺布（Grenoble）今天重新点燃一项法国每当夏天就会出现的辩论议题，将投票决定公营游泳池是否可以穿着「布基尼」（burkini）。

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部分穆斯林女性在下水时会穿着这种全身包紧紧的泳装，用来遮盖身体与头发，近几年每到度假季节，布基尼就和冰淇淋与遮阳帽一样成为话题。

这种泳装被批评者认为是令人毛骨悚然的伊斯兰主义象徵，是在亵渎法国的世俗传统，许多右翼分子与部分女性主义者想要彻底禁止。

目前法国大多数公营游泳池禁止穿戴布基尼，不过是基于卫生而非宗教因素。这些泳池对所有人都有非常严格的泳装规定，包括男性必须穿超级合身的泳裤。

格瑞诺布市议会由欧洲生态绿党联盟（EELV）主导，预定今天废除泳装服装规定，允许穿长款连衣装、海滩裤与上空。

格瑞诺布市长皮奥勒（Eric Piolle）最近表示：「我们的目的是废除所有不合宜的服装限制。这项议题并不限定于支持或反对布基尼。」

但反对者可不这么想，法国大区奥弗涅-隆河-阿尔卑斯（Auvergne-Rhone-Alpes）极有影响力的保守派领袖瓦奎兹（Laurent Wauquiez）承诺要撤回对格瑞诺布市的资助。

瓦奎兹在5月初表示，「我认为皮奥勒先生所捍卫的对我国是可怕死胡同」，并指控皮奥勒这么做是要「和政治伊斯兰（political Islam）团体交易」以「买选票」。

这起地区争议使布基尼重新登上全国头条新闻，在下个月的议会选举之前，为法国谈话节目和政界增添话题。

民众在泳池的着装问题，触及了在法国具高度敏感性的话题，包括对伊斯兰教义影响的担忧，以及法国珍视的世俗主义受威胁。

尽管自由参加礼拜的权利受宪法保护，但法国政府也受法律约束，在宗教事务上必须保持中立，包括在机构内。

格瑞诺布反对派议员上周发布公开信称：「布基尼的目的单纯又简单，就是要把伊斯兰价值带到泳池，带到公众休闲活动的中心。」

数个法国南部城市市长2016年夏天试图禁止地中海海滩上出现布基尼，为这场争端开了第一枪。

这些规定是在法国发生一系列恐怖攻击后被提出，最终被认为具有歧视性而遭否决。

3年后，格瑞诺布有一群女性坚持穿着布基尼进入泳池，引发骚动，导致当时的总理下令必须遵守规则。

法国运动品牌迪卡侬（Decathlon）2019年也被卷入类似议题，当时迪卡侬宣布计划推出一种「运动头巾」（sports hijab），让穆斯林女性在跑步时可以遮住头发。

地方运动组织Citizens' Alliance在脸书粉丝页表示，格瑞诺布今天的投票，「对于所有相关人士及其盟友来说是一个重要时刻，也是对抗伊斯兰恐惧症（Islamophobia）以及对女性身体控制的重要时刻」。

支持与反对双方也计划在市议会举行会议后展开示威，市长皮奥勒预料将能成功废除布基尼禁令。

法国女性主义者在这项议题上看法分歧，有些人认为布基尼是男性压迫的象徵，也有人认为一个人不该因为选择这种泳装样式就被污名化，被禁止进入泳池。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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