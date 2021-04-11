游牧人生再下一城 夺美国导演工会奖最佳导演奖

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（法新社洛杉矶10日电） 出身中国的华人导演赵婷今天以美国公路电影「游牧人生」（Nomadland）获颁奥斯卡风向球之一美国导演工会奖（DGA Awards ）最佳导演奖，本月25日再拿下小金人的呼声高涨。

39岁的赵婷整个得奖感言都在赞赏其他入围者，她透过视讯电话向一同角逐奖项的其他导演表示：「我要感谢你们各位教了我这么多，并展现你们的支持。你们让这趟旅程更加特别。」

其他电影导演包括「曼克」（Mank）的大卫芬奇（David Fincher）、「花漾女子」（Promising Young Woman）的艾美尔拉德芬内尔（Emerald Fennell）和「梦想之地」（Minari）的郑李烁（Lee Isaac Chung）。

此前，赵婷以执导独立电影「重生骑士」（The Rider）一片最广为人知。「游牧人生」今年稍早已在第78届金球奖拿下最佳导演奖及戏剧类最佳影片奖。

虽然美国导演工会奖去年将最佳导演奖颁给「1917 」的山姆曼德斯（Sam Mendes），奥斯卡最佳导演奖后来却奖落「 寄生上流」（Parasite）的奉俊昊，不过此前连续6年来，美国导演工会奖都准确预测出奥斯卡赢家。

美国导演工会奖被视为奥斯卡颁奖典礼前最后一个重大工会颁奖典礼，也是好莱坞因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情顺延、且主要以网路方式呈现的颁奖季重要的晚期风向球。由美国影艺学院（AMPAS）颁发的奥斯卡金像奖将于4月25日登场。

© 2021 AFP