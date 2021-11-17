湖人主场馆21年来首改名 船价码高达195亿台币

（法新社洛杉矶16日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人主场史泰博中心说，与新加坡的加密货币平台Crypto.com敲定20年冠名权合约，将自耶诞节起改名Crypto.com球场。据传价码7亿美元（台币195亿元）。

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法新社报导，史泰博中心（Staples Center）发布声明说，自耶诞节起改名为Crypto.com球场（Crypto.com Arena）。「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）引述消息人士说法报导，这项交易价码达7亿美元。

这是史泰博中心1999年启用以来首次改名。这座场馆可容纳观众2万人。

Crypto.com是一家推广加密货币的公司，致力于使比特币（bitcoin）等新世代交易媒介的运用更普及。

这家公司的执行长马斯查莱克（Kris Marszalek）告诉英国「金融时报」（Financial Times），Crypto.com与史泰博中心敲定长达20年的冠名权合约，这终将被视为「加密货币从边陲成为主流货币的关键时刻」。

金融时报报导，马斯查莱克说：「（场馆名）改变的点子或许起初会遭遇些反弹，我认为这很正常，不过我们计划与当地社区合作，向他们证明这是为了变得更好的转变，并且有助于替洛城与球迷打造更美好的将来。」

总部位于加州洛杉矶、专营举办运动赛事及娱乐表演的集团AEG娱乐（Anschutz Entertainment Group）是史泰博中心的业主。AEG执行长贝克曼（Dan Beckerman）告诉「洛杉矶时报」，这桩冠名权的交易犹如「天作之合」。

虽然改名自12月25日生效，不过场馆目前高挂的Staples Center字样，明年6月22日才会换新。

虽然史泰博中心堪称湖人（Los Angeles Lakers）的同义词，不过这座场馆也是另一NBA劲旅洛杉矶快艇（Clippers），还有美国女子职篮（WNBA）洛杉矶火花（Sparks），以及北美职业冰球联盟（NHL）洛杉矶国王（Kings）等球队的主场。

史泰博中心与纽约的麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）都是美国最知名的体育娱乐场馆。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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