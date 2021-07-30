湖人可望组3巨头 传以交易换来卫斯布鲁克

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（法新社洛杉矶29日电） NBA湖人可望获得卫斯布鲁克，与詹姆斯、戴维斯组成新的「3巨头」，因为ESPN 的报导指，湖人将送出库兹马、卡德威-波普、哈洛和选秀会第22号签，跟巫师换来卫斯布鲁克。

美国职篮NBA洛杉矶湖人与华盛顿巫师这笔大交易，让出身于南加州，并为美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）效力的卫斯布鲁克（Russell Westbrook）得以回到熟悉的家乡，与詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）组成湖人的新「3巨头」。

32岁的卫斯布鲁克是名极具爆发力的控球后卫，曾9度获选参加明星赛，已在184场比赛中拿下大三元，这是NBA的最佳纪录。

他也曾于2016-17球季，效力于奥克拉荷马雷霆时，获选为年度最有价值球员（MVP）。

根据体育电视频道ESPN报导，巫师还送出2024年选秀会第2轮和2028年选秀会第2轮的选秀签给湖人。

巫师从湖人手中得到库兹马（Kyle Kuzma）、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、哈洛（Montrezl Harrell）等好手，搭配阵中的明星后卫毕尔（Bradley Beal），战力得以大升级。

前湖人传奇球星，也是球队前篮球营运总裁魔术强森（Magic Johnson）对此交易感到十分兴奋。

魔术强森在推特（Twitter）上写道：「卫斯布鲁克的重磅交易让人十分兴奋，这肯定能让湖人在新球季争冠。」

2019年球季，湖人在泡泡园区拿下NBA总冠军，但2020年球季，他们艰苦打进季后赛，但在季后赛首轮就败给凤凰城太阳。

© 2021 AFP