湖人吞4连败 101比109不敌76人

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（法新社洛杉矶25日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人今天主场101比109不敌东区龙头费城76人，自从当家球星詹姆斯（LeBron James）受伤缺阵后，湖人至今已4连败，战绩已掉到西区第4。

76人的「魔兽」霍华德（DwightHoward）和葛林（Danny Green）赛前拿到上赛季为湖人效力夺冠的冠军戒指。

但霍华德重返湖人主场的亮相时间却很短，因为他在第一节结束时与湖人中锋哈洛（Montrezl Harrell）发生冲突遭驱逐出场。

76人教练瑞佛斯（Doc Rivers）对两人之间发生的推挤冲突表示：「简直是小丑，两个人都很夸张。」

同样是面对老东家，葛林攻下全场最高28分，带领76人击败湖人。76人中锋恩比德（Joel Embiid）因为左膝骨头挫伤缺席。

库兹马（Kyle Kuzma）贡献湖人全队最高的25分；施洛德（Dennis Schroder）和哈洛分别拿下20分，但卫冕军似乎还没找到阵中两大球星都不在时的赢球法。

詹姆斯右脚踝扭伤，而明星大前锋戴维斯（Anthony Davis）右小腿拉伤；按湖人教头伏格尔（Frank Vogel）说法，戴维斯还要好一段时间才能重回球场。

© 2021 AFP