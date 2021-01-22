湖人客场8战全胜 詹姆斯斩获本季新高34分

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（法新社密尔瓦基21日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人今天113比106击败密尔瓦基公鹿，本季至今8场客场比赛全胜，队上灵魂人物詹姆斯也攻下个人本季单场得分新高的34分。

在前一场比赛113比115不敌金州勇士之前，湖人曾拉出一波5连胜的高潮，如今他们享有队史最佳纪录的开季客场8连胜，在湖人（12胜4败）今天展开连续7场客场比赛之际，有机会再次缔造连胜新猷。

卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）今天10次在三分线外出手，砍进个人本季最多的7记三分球，共为湖人攻下23分。戴维斯（Anthony Davis）获得18分、9篮板。拿下34分的詹姆斯（LeBron James）三分球10投6中，并送出8次助攻。

湖人今天三分球37次出手命中19球，命中率高达5成14，一举轰垮「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）率领的公鹿。公鹿今天28次在三分线外出手，仅命中9球，命中率只有3成21。而安特托昆博今天虽有25分、12篮板的「双十」成绩，但也发生生涯新高的9次失误。

哈勒戴（Jrue Holiday）、密道顿（Khris Middleton）今天分别为公鹿贡献22分、20分。公鹿今天输球，本季首度出现连败的状况，这也只是他们这个球季在主场吞下的第2场败仗。

这场比赛的第4节开打时，湖人仅以86比81领先5分，但很快地将差距拉开到11分。在比赛剩下3分多钟时，湖人防守有所松懈，被公鹿趁机拉出9比0攻势，湖人一度仅以98比96领先2分。

但詹姆斯、卡鲁索（Alex Caruso）在比赛最后2分钟陆续砍进关键三分弹，让湖人稳住领先。终场前15秒，詹姆斯一记强力灌篮，让湖人漂亮拿下胜利。

© 2021 AFP