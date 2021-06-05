湖人总经理：詹姆斯戴维斯仍为冠军基石

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（法新社洛杉矶4日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人队总经理裴林卡（Rob Pelinka）今天说，詹姆斯（LeBron James）仍是球队要夺冠的基石，下季会倾力留住他与戴维斯（Anthony Davis）的组合。

湖人队昨天一路落后，终场100比113 败给凤凰城太阳，7战4胜制系列赛2比4止步季后赛首轮，无缘卫冕。这也是手握4枚冠军戒的詹姆斯生涯15次季后赛里，首度没能挺进第2轮。

湖人本季的卫冕之路跌跌撞撞，例行赛期间詹姆斯与戴维斯两大主将都为伤所苦，湖人也只能以第7种子晋级季后赛，但终究没能演出「下克上」。

卫冕军沦落止步季后赛首轮，有人开始质疑36岁的詹姆斯廉颇老矣，还能否成为带领球队夺冠的一哥、能否追上「篮球之神」乔丹（Michael Jordan）生涯6冠，不无疑问。

然而湖人总经理裴林卡仍坚持，只要两人健康无虞，詹姆斯搭档戴维斯依旧能带湖人重返巅峰。

裴林卡说：「詹姆斯与戴维斯两人，未来几年仍是湖人的夺冠基石。」

「我觉得任何组织里，高层与教练团是扮演支持的角色，我们必须竭尽所能帮詹姆斯渡过脚踝扭伤，并帮戴维斯的脸部伤势复原。大家都知道这两人是当今世上最佳能锋能卫、中锋前锋均宜的球员。」

© 2021 AFP