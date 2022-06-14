滚石乐团主唱米克杰格染疫 演唱会突喊卡

（法新社阿姆斯特丹13日电） 英国滚石乐团（The Rolling Stones）主唱米克杰格（Mick Jagger）今天宣布自己确诊COVID-19，乐团临时取消今晚在阿姆斯特丹的演出，当时一些粉丝已在现场等候。

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78岁的米克杰格发推文：「我很抱歉在这么短的时间内通知今晚阿姆斯特丹（Amsterdam）的表演必须延后；我刚才不幸确诊COVID。我们会尽快重排日期并重回舞台。」

乐团声明则提到，米克杰格抵达会场时出现COVID-19（2019冠状病毒疾病）症状，为了观众、其他乐手和巡回团队的健康，演唱会延期。

米克杰格已接种COVID-19疫苗。

这支传奇摇滚乐团6月1日在西班牙马德里（Madrid）启动「60」（Sixty）欧洲巡演，纪念成军60周年。乐团预计在欧洲各地举办14场演唱会，上一站为9日在英国利物浦（Liverpool）的安菲尔德球场（Anfield Stadium），原订17日在瑞士伯恩（Bern）进行下一站演出。

滚石乐团2017年开始上次的「无过滤」（No Filter）巡演，但北美站因疫情延期，去年底才结束巡回，不过鼓手查理华兹（Charlie Watts）已于去年8月过世，享寿80岁。

米克杰格去年4月发表了封城期间在家录制的新歌Easy Sleazy。前年4月，乐团成员还曾各自在家透过连线合演1969年经典曲目You Can't Always Get What You want的「社交距离版」。

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