滚石乐团主唱米克杰格染疫 演唱会突喊卡

(法新社阿姆斯特丹13日电) 英国滚石乐团(The Rolling Stones)主唱米克杰格(Mick Jagger)今天宣布自己确诊COVID-19,乐团临时取消今晚在阿姆斯特丹的演出,当时一些粉丝已在现场等候。

78岁的米克杰格发推文:「我很抱歉在这么短的时间内通知今晚阿姆斯特丹(Amsterdam)的表演必须延后;我刚才不幸确诊COVID。我们会尽快重排日期并重回舞台。」

乐团声明则提到,米克杰格抵达会场时出现COVID-19(2019冠状病毒疾病)症状,为了观众、其他乐手和巡回团队的健康,演唱会延期。

米克杰格已接种COVID-19疫苗。

这支传奇摇滚乐团6月1日在西班牙马德里(Madrid)启动「60」(Sixty)欧洲巡演,纪念成军60周年。乐团预计在欧洲各地举办14场演唱会,上一站为9日在英国利物浦(Liverpool)的安菲尔德球场(Anfield Stadium),原订17日在瑞士伯恩(Bern)进行下一站演出。

滚石乐团2017年开始上次的「无过滤」(No Filter)巡演,但北美站因疫情延期,去年底才结束巡回,不过鼓手查理华兹(Charlie Watts)已于去年8月过世,享寿80岁。

米克杰格去年4月发表了封城期间在家录制的新歌Easy Sleazy。前年4月,乐团成员还曾各自在家透过连线合演1969年经典曲目You Can't Always Get What You want的「社交距离版」。

© 2022 AFP