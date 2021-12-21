满手NBA冠军戒 柯尔掌美国男篮兵符

（法新社旧金山20日电） 球员时期获得5枚NBA总冠军戒、执教后3次率队夺冠的柯尔（Steve Kerr），今天正式被任命为美国男篮征战2024年巴黎奥运的总教练。

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56岁的柯尔曾在球员时期获得5枚NBA总冠军戒，执教后3次率队夺冠。 传奇教头波波维奇（Gregg Popovich）今年8月率NBA球星组成的美国男篮队在东京奥运夺下金牌，柯尔当时是他身边的助理教练。 柯尔说：「能代表我们的国家，我感到十分荣幸。这是令人兴奋的机会，我也很期待迎接挑战。」 柯尔率领NBA金州勇士在2015年、2017年及2018年夺下总冠军，并在2015-16球季让勇士在例行赛夺得史上最佳的73胜，可惜在总冠军赛不敌克里夫兰骑士。

柯尔在球员时期曾与乔丹（Michael Jordan）率领的芝加哥公牛一起在1990年代拿下3座总冠军。柯尔之后转投圣安东尼奥马刺，在波波维奇麾下作战，并于1999年和2003年两度随队夺冠。 柯尔今天接掌美国队的兵符后，他的教练团也俨然成形，阵中的助理教练包括凤凰城太阳教头威廉斯（Monty Williams）、迈阿密热火教头史普斯塔（Erik Spoelstra）及冈萨加大学（Gonzaga University）教头费攸（Mark Few）。

由许多NBA中极具天赋球员组成的美国队已在奥运完成4连霸，近8届奥运也已带走7面金牌。美国男篮也在近3届世界杯拿下2座冠军。

© 2021 AFP