满潮防洪系统未启动 威尼斯再度淹水

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（法新社威尼斯8日电） 义大利水都威尼斯满潮海水水位上升，但新安装的活动式防波堤未启动，热门观光景点圣马可广场（St Mark's Square）再度泡在水中。

对于一再发生的海水涨潮成灾事件已经见怪不怪的居民，再次套上雨鞋以应付下午海水涨潮到比海平面高1.37公尺的水位，所引发的水患。

圣马可广场是文艺复兴时期重镇威尼斯最低洼的地区，只比海平面高了1公尺，水患让圣马可广场汪洋一片，连圣马可大教堂也难幸免于难，不少商家用木板堵住入口，把水挡在门外。

为了在满潮时保护威尼斯的泻湖，当地一项名为「摩西」（MOSE）大型防洪工程于2003年动工，在经历预算超支、贪污丑闻、工程延误后，终于在今年10月完工。这项工程耗资大约70亿欧元，远远超出原先的预算20 亿欧元。

这套防洪系统原本设计在30分钟内启动，以形成一个可以抵挡比正常高3公尺的水位，但今天的预报错误预测水位只会上升1.2公尺，导致防洪系统未能即时启动。

威尼斯曾在2019年11月12日发生洪灾，当时水位比海平面高1.87公尺，是有史以来最高纪录之一。当时数十个名列联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产的教堂都遭水患波及。

© 2020 AFP