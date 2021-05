滥用市场垄断地位 义大利罚谷歌34亿元

广告 继续浏览后续

(法新社罗马13日电) 义大利反垄断管理局今天表示,谷歌(Google)因阻挡义电智慧能源公司(Enel X)提供的电动车充电App,已对谷歌处以1.02亿欧元(新台币34亿元)罚款。

谷歌Android作业系统和Google Play应用程式商店主宰义大利市场,义大利反垄断管理局表示,谷歌滥用其市场垄断地位,阻挡义大利国家电力公司集团(Enel Group)旗下负责先进能源服务的义电智慧能源公司(Enel X)的电动车充电App。

反垄断管理局还说,将要求谷歌的智慧车载系统Android Auto提供Enel X的App。

谷歌因违反禁止企业滥用市场优势地位的欧盟运作条约(Treaty on the Functioning of the European Union)第102条,遭罚1亿208万4433.91欧元

义大利发现谷歌没有允许义大利Enel X研发与Android Auto相容的JuicePass App。JuicePass提供与电动车充电相关的服务,像是寻找距离最近的充电站、预留车位等。

反垄断管理局表示:「谷歌拒绝义大利Enel X在Android Auto互通,不公平地限制了终端使用者驾驶电动车和帮电动车充电时,使用义大利Enel X App的可能性。」(译者:陈昱婷/核稿:陈政一)

