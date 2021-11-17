滥用抗生素助长抗药性 恐制造出超级细菌

（法新社巴黎17日电） 数十年来，专家不断警告，滥用抗生素将导致细菌变得更难对付。世界卫生组织（WHO）也将抗生素抗药性列为「对全球卫生、粮食安全与发展的最大威胁之一」。

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●何谓抗生素的抗药性？

抗生素的作用是杀死细菌或防止它们继续繁殖。盘尼西林（penicillin，青霉素）于1928年被发现后，成为二战后首种大规模生产的抗生素。

此后随着时序推移，对抗生素耐受性较差的细菌被广泛消灭，这也为较具抗药性的细菌提供了传播空间。对抗生素有抗药性的细菌，可以将它们的防御能力转移给抗生素耐受性较低的细菌。

微生物学家莱斯特林（Christian Lesterlin）告诉法新社：「我们看到的多数抗药性案例，尤其是传播快速且危险性高的案例，都是这种转移抗药性的能力所造成。」

正因如此，抗生素对抗感染的效果变得越来越差。

●抗药性是人类造成的吗？

事实上，抗药性是一种自然现象，但人类广泛、甚至过度使用这种强效药物，导致形成抗药性的进程加速。

已开发国家约自20年前开始警告使用抗生素治疗季节性流感的危险性。这种疾病是由病毒、而非细菌所引起。到了2010年左右，在富裕国家，人类使用抗生素的状况趋于稳定，但随着药物取得的方便性提升，抗生素在发展中国家也变得越来越常见。

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）2018年的一份报告发现，在低收入和中等收入国家使用者的推动下，从2000年到2015年之间，全球抗生素消耗量增长了65%。

将抗生素纳入家畜常规疗法的做法也越来越受到关注，欧盟于2006年下令禁止在动物饲料中添加抗生素做为生长促进剂。然而，在全球各地，这种做法仍在持续增加。2017年世卫发布指南，建议停止家畜接受预防性抗生素治疗。

鱼类和动物体内的抗药性菌株不仅会扰乱粮食生产，还可能影响抗生素对人类的效用。

●抗药性会造成什么危险？

人类面临的最大风险，就是可能感染现有抗生素无法治疗的细菌。医疗院所可能出现高抗药性的「超级细菌」，这是一个非常令人担忧的严重问题。

医学期刊「刺胳针」（The Lancet）2018年刊登的一项研究发现，2015年欧盟有超过67万人因5种抗药性菌株而生病，估计有3万3110人因此丧命。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）估计，每年美国都有大约3万5000人因感染超级细菌而死亡。

世卫2019年警告，全球只有65国在收集抗生素使用状况相关数据，这种药物在发展中国家的使用状况则欠缺相关资料。

●我们应该怎么做？

我们应谨慎使用抗生素。世卫建议将人类使用的抗生素分为三大类，包括广泛使用（Access）、谨慎使用（Watch）和保留使用（Reserve）。

WHO建议，广泛使用抗生素应占总消费量的至少60%，另两类则用于应对其他抗生素无效的情况。

在广泛使用的抗生素中，应优先选择针对单一菌种、而非数个菌种发挥效用的抗生素，如此才能降低抗药性产生的机率。

© 2021 AFP