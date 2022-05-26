滥用用户个资 美FTC罚推特1.5亿美元

（法新社旧金山25日电） 美国当局今天表示，推特（Twitter）同意支付1.5亿美元，就有关该平台向广告主提供部分用户资料的指控达成和解。推特曾以改善用户帐号安全为名，要求用户提供个资。

广告 继续浏览后续

美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）和司法部指控推特，要求用户提供电话号码或电子邮件地址，加强隐私保护，但之后却利用这些个资让广告主赚钱。

美国联邦贸易委员会主席莉娜汗（Lina Khan）在新闻稿中表示：「推特以安全目的为藉口获取用户资料，但之后却使用这些资料向用户投放广告。」

用户交给科技公司的个资以及这些资料的使用方式，是监管机构与脸书（Facebook）母公司Meta、推特等巨擘之间反覆起冲突的原因之一。

监管机构表示，在截至2019年的5年期间，超过1.4亿推特用户向这家总部位于旧金山的平台提供电话号码或电子邮件地址，以帮助通过两步骤身分验证，保护帐号安全。

美国联邦贸易委员会表示，推特在没有告诉用户的情况下，允许广告主使用个资传送目标式广告。美国联邦贸易委员会与联邦检察官合作，对这家科技公司提起诉讼。

和解协议显示，推特除了同意支付1.5亿美元外，还将实施新措施，包括让独立评估员定期评估其隐私计画。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2022 AFP