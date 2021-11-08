演唱会踩踏意外酿8死 饶舌歌手Travis Scott被控

（法新社华盛顿7日电） 美国饶舌歌手崔维斯史考特（Travis Scott）5日德州演唱会爆发踩踏事故，造成8人身亡、逾百人受伤，德州一间法律事务所今天证实，崔维斯史考特已因「煽动混乱」遭到控告。

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德州法律事务所Thomas J. Henry Law今天在推特放上「每日邮报」（Daily Mail）的新闻，证实已提出「崔维斯史考特天文音乐祭（Travis Scott Astroworld Festival）悲剧的第一起诉讼」。

原告是当天去看演唱会的23岁男子巴瑞德斯（Kristian Paredes），他是当晚事故的「重伤」者之一。

5日崔维斯史考特正在休士顿NRG体育场 （NRG Park）「天文音乐祭」台上表演时，群众向舞台推挤，导致踩踏意外，当时约有5万人在现场。 家住德州的巴瑞德斯除了控告崔维斯史考特，也对演唱会主办单位Live Nation Entertainment以及演唱会场地提告。

诉状指出，当时崔维斯史考特已经上台，巴瑞德斯在摇滚区前端「突然觉得被人推挤」，「群众开始乱成一团，发生踩踏情况」，「很多人请Live Nation Entertainment雇用的保全帮忙，但未获理会」。

© 2021 AFP